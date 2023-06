La autopsia del hincha de River que murió en el Monumental: qué le pasó

Los primeros detalles de la autopsia de Pablo Serrano, el hincha de River que murió en el estadio Monumental durante el partido ante Defensa y Justicia. Qué le pasó.

La autopsia de Pablo Marcelo Serrano, el hincha de River que murió en el estadio Monumental, ya arrojó los primeros detalles. El hombre de 53 años formaba parte de la filial del club en Morón (Provincia de Buenos Aires) y cayó cuando quiso pasar de la tribuna Sívori alta a la baja, mientras se desarrollaba el partido frente a Defensa y Justicia. Después de que se confirmó el fallecimiento y el árbitro Fernando Rapallini suspendió el encuentro a los 25 minutos de la etapa inicial, surgieron las primeras informaciones de la investigación que trascendieron en el diario deportivo Olé. Sin embargo, continuaron los trabajos en el sector para saber con exacttitud qué fue lo que ocurrió en la cancha del "Millonario".

El simpatizante era socio del club de Núñez y formaba parte de la agrupación “Los Pibes del 20″ con la sede en Castelar, partido bonaerense de Morón, donde tenía registrado uno de sus domicilios. Más conocido como "Carucha" por sus seres queridos, trabajó durante 13 años en tres empresas de servicios de seguridad y solía ir a alentar al equipo de su corazón. Ahora, las autoridades trabajan para conocer todos los detalles posibles sobre su deceso.

La autopsia del hincha de River que murió en el Monumental: "Fractura de cráneo"

Las primeras investigaciones forenses señalan que, tras la violenta caída, Serrano sufrió un grave “politraumatismo con fractura de cráneo, con pérdida de masa encefálica”. Además, desde Olé comunicaron que esta situación “se produjo instantáneamente producto del golpe sufrido luego de caer desde la tribuna Sívori alta a la baja".

De esta manera, quedó descartada una de las versiones iniciales que indicaba que Serrano había fallecido antes de caer. El lunes 5 de junio de 2023 se lleva a cabo la pericia toxicológica para intentar desentramar otra de las hipótesis, vinculada con el alcohol en sangre del hombre en cuestión. Tras el comunicado de River y de la filial de Morón, la fiscal especializada en Eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires, Celsa Ramírez, confirmó que "la tribuna Sívori continuará clausurada" hasta que se obtengan todos los datos necesarios para seguir con los trabajos.

Pablo Serrano, el hincha de River que murió en el Monumental.

La furia de la hija de Pablo Serrano contra algunos hinchas de River: "No puedo creer que la gente sea tan mala"

Mía, de 16 años, apeló a su perfil de Twitter para darle el último adiós a su padre y, de paso, cruzar a algunos por las suposiciones acerca del deceso de su papá: "Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada". "Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa, papi. Te amo", amplió.

Con varios mensajes y respuestas a algunos simpatizantes que acusaron vergonzosamente a su padre de "drogadicto", de "barrabrava" y de "cagarles el partido", la joven explotó y decidió responderles uno por uno. Entre otras cosas, negó que Pablo perteneciera a la barra, pidió que "aprendan a respetar el dolor ajeno" y deseó "que nunca les pase algo así".

"Ya se que tendría que alejarme de todo, pero no puedo creer que la gente sea tan mala", disparó Mía en uno de sus tantos tuits. Y remató: "Tengo 16 años y perdí al único hombre que daba todo por mi, me lo repetía siempre. Yo era la luz de sus ojos y mi papá hacía cualquier cosa con tan sólo verme feliz a mi. Respeto".