Juanfer Quintero al Mundial de Clubes: qué dijo Gallardo sobre River

En medio de los festejos por la clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana, uno de los jugadores que más feliz tendría que haber estado era sin duda Juanfer Quintero que, en una charla después de la victoria de América de Cali hablo con la prensa y lanzó un llamativo comentario sobre la posibiidad de irse a otro club.

Desde ya, River fue el primero que se emocionó con la posibilidad de que Quintero retorne al club de Núñez, principalmente porque es uno de los jugadores mimados de Marcelo Gallardo. Justamente en la misma jornada, Marcelo Gallardo fue tajante ante la posibilidad de que Cristiano Ronaldo llegue a River, pero de esta manera fue muy importante al sostener que no se piensa en jugadores.

En este sentido, el detalle más grande pasa por la actualidad de los jugadores de River y la posibilidad de que Juan Fernando Quintero sea parte del equipo que dirige Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes. La respuesta más importante es cuando dijo que “Ahora a terminar este semestre, lo importante es que clasificamos, enfocarnos y ya miraré y decidiré que voy a hacer”. Eso abrió un montón de especulaciones con respecto a su posible retorno a River.

La respuesta viral de Gallardo sobre Cristiano Ronaldo como posible refuerzo de River: "No doy nombres"

"No doy nombres al respecto", esbozó el "Muñe" sobre el cierre de la conferencia de prensa posterior al encuentro contra Universitario en el Monumental. De esta manera, no negó la oportunidad de que CR7 vista el Manto Sagrado en el Mundial de Clubes, pero tampoco dio el OK, como hizo también cuando le preguntaron por Juanfer Quintero. A su vez, agregó con respecto a los refuerzos: "Necesitamos consolidar lo que tenemos y ver qué es lo que puede ser que nos falte y qué oportunidad tenemos para sumar y potenciar".

Otra de las respuestas que no tardó en retumbar fue la que el DT habló sobre lo que se viene en el certamen que se desarrollará en Estados Unidos y para qué están sus dirigidos. "No me gusta mucho la palabra 'competir'. Parece una frase hecha. No quiero competir y ver qué pasa. No está en mí escencia", sostuvo el "Muñeco". Por último, recordó un momento clave en su primera etapa: "Soy un competidor nato, me gusta medirme para ganar. Nos enfrentamos al mejor Barcelona de todos los tiempos y no tuvimos muchas chances".