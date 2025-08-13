Gallardo patea el tablero en River: la figura que saca para la Copa Libertadores

Gallardo patea el tablero en River: el 11 titular para jugar vs. Libertad

River Plate visitará a Libertad de Paraguay este jueves 14 de agosto desde las 21.30 horas en el Estadio La Huerta de Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y Marcelo Gallardo define la formación. Si bien no está confirmada la formación que saldrá al verde césped en este primer compromiso, lo cierto es que un habitual titular quedaría afuera del equipo ocupando un lugar en el banco de los suplentes. Por supuesto, el "Millonario" irá por una victoria para llegar más cómodo a la vuelta de la semana próxima en el Monumental.

Quien a horas del cotejo no estaría desde el arranque es nada más y nada menos que Santiago Lencina, quien desde el debut en el Torneo Clausura del fútbol argentino no se perdió un partido. De hecho, tanto en las primeras cuatro fechas como en la Copa Argentina, el surgido de las inferiores estuvo desde el minuto cero y hasta le convirtió dos goles a Instituto en Córdoba. Ahora no sería parte del cruce contra el elenco paraguayo y el DT optaría por un compañero suyo.

Lencina pierde lugar en River vs. Libertad por la Copa Libertadores: la formación de Gallardo

Los candidatos a ocupar su lugar en la cancha son Giuliano Galoppo y el colombiano Juan Fernando Quintero, por lo que se estima que alguno de ellos esté desde el arranque. En cuanto al resto del mediocampo, todo indica que lo completarán Enzo Pérez, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, mientras que en el ataque estarán Miguel Borja y Facundo Colidio. Por otro lado, probablemente Sebastián Driussi también esté en el banco de suplentes tras dejar atrás una lesión que lo tuvo un mes afuera de las canchas y sume minutos en algún momento del partido al igual que Juan Carlos Portillo, quien ya está en condiciones para jugar después de su puesta a punto.

De esta manera, los 11 titulares de River para el cruce contra Libertad de Paraguay en el Estadio La Huerta serían: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Castaño, Pérez, Galarza Fonda; Quintero o Galoppo o Lencina; Borja y Colidio. Cabe destacar que tanto Lucas Martínez Quarta como Germán Pezzella están lesionados, por lo que no estarán en dicho compromiso, mientras que el joven Lautaro Rivero no integra la lista para el certamen continental y no será una alternativa para la zaga central en la que Paulo Díaz jugará horas después de recibir el alta médica. Por su lado, Maximiliano Salas tampoco estará disponible porque se recupera del desgarro.

Santiago Lencina ocuparía un lugar en el banco de suplentes ante Libertad por la Copa Libertadores

River vs. Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre el "Millonario" y el elenco paraguayo tendrá lugar este jueves 14 de agosto desde las 21.30 horas en el Estadio La Huerta en el marco del primer encuentro de la serie para ir en busca de un lugar en los cuartos de final. El árbitro de este cotejo será el brasileño Wilton Pereira y la transmisión estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, además de las plataformas Mitelefe.com y Pluto TV. También estarán las opciones de GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.