¿Franco Armani se va de River? La extraña pista que dio su esposa Daniela Rendón

Franco Armani podría irse de River en 2023, tras las críticas por grosero el error contra Vélez que le costó el empate al "Millonario". El extraño posteo de su esposa Daniela Rendón.

Franco Armani es muy cuestionado por algunos hinchas de River en las redes sociales, tal vez por primera vez desde que llegó al club en enero de 2018. Los errores groseros del arquero en los últimos dos partidos, frente a Sporting Cristal de Perú y Vélez, desataron las dudas con relación a su futuro en "El Millonario" más allá de junio de 2023.

En este contexto, su esposa Daniela Rendón salió a defenderlo con todo a través de sus cuentas de Instagram y Twitter. La modelo colombiana publicó en la aplicación del pajarito que "la gratitud tiene poca memoria", con la última palabra en mayúsculas y varios emojis incluidos. Sin embargo, el mensaje más llamativo llegó unos días más tarde.

En una nueva publicación, Rendón estalló y opinó que "siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro". La furia de Daniela continuó a pleno por los cuestionamientos de muchos fanáticos del "Millonario" por el yerro del "Pulpo" en el gol del 2-2 de Francisco Ortega para Vélez sobre la hora. Si bien el disparo fue fuerte, cruzado y con buena dirección, el portero no sacó los brazos y significó el 2-2 definitivo en el estadio José Amalfitani de Liniers.

"Pero, ¿por qué no hablan de las dos que sacó en el partido? Ahhhh no, verdad que eso no lo ven", protestó la modelo. En ese momento, un hincha de Atlético Nacional de Medellín le comentó en el posteo: "Ya es hora que se devuelvan, ¿si? Gracias", con los colores verde y blanco del equipo en el que Armani es ídolo. La sorpresa llegó cuando Rendón le respondió con los íconos de tres aviones, dando a entender que en cualquier momento regresan a Colombia. ¿Y ahora?

Armani, ídolo de Atlético Nacional, en su despedida con su esposa Rendón.

Hasta cuándo tiene contrato Franco Armani con River

El vínculo de Franco Armani con River vence el 31 de diciembre de 2024. El arquero de 36 años extendió su renovación con el club en febrero de 2022.

Martín Demichelis quiso defender a Armani en River, pero le salió mal: "Desaciertos"

Consultado al respecto del bajo nivel del arquero en lo que va del año, el entrenador comentó: "Todos los equipos tenemos altibajos a lo largo de la temporada. Dentro de esos altibajos, están las individualidades". De hecho, profundizó acerca del jugador de la Selección Argentina: "Es evidente, no voy a ser hipócrita, que lamentablemente no la está pasando bien Franco en estos últimos encuentros. Hubo desaciertos que lamentablemente terminaron en goles".

No obstante, "Micho" también lo elogió cuando recordó que el futbolista "es campeón del mundo, tiene 37 años, es subcapitán, hoy capitán en el campo...". Incluso, reconoció que tendrá una charla con uno de los emblemas del equipo: "Ahora habrá que dejarlo tranquilo, mañana vamos a hablar con él y a seguir trabajando".

De cara al futuro de "La Banda", líder en la Liga y último en su Grupo en la Libertadores, Demichelis expresó que "las penas del fútbol se matan con fútbol, hay que volver a trabajar con las mismas ganas que el primer día". Volviendo al tema de Armani, aseveró que "es un chico de experiencia" y completó: "Lo necesitamos bien. Todos nos hemos equivocado, más o menos, pero es parte del juego".

Armani, ídolo de Atlético Nacional y de River: sus números en ambos clubes