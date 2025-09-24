Formación de River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: los probables titulares de Gallardo

El probable once de River ante Palmeiras

Es el partido más importante del semestre para River como también para Marcelo Gallardo y cualquier paso en falso ante Palmeiras puede generar un enorme problema. Es por ello que antes de viajar a Brasil, el Muñeco hizo un ensayo formal de fútbol con algunos cambios dentro del once titular que marca una diferencia con lo que fue el partido que se disputó en el Estadio Monumental. Se esperan ceritas sorpresas, y que podrían no ser del gusto de los hinchas.

Lo primero a mencionar es que el Muñeco considera dejar en el olvido a la línea de cinco defensores, ya que la escuadra de Abel Ferreira la desactivó de gran manera y de hecho fue el momento de mayor dominio de su equipo en Buenos Aires. Acá se desliza la posibilidad de que Paulo Díaz pueda ser titular junto a Martínez Quarta. Algo que va a en contra mano de lo que los hinchas piden, porque entienden que Lautaro Rivero tendría que ser la pieza fija y luego dos centrales pelearse por el puesto vacante.

Mientras que en la mitad de la cancha se daría la salida de Nacho Fernández para que Guiliano Galoppo tenga la chance de comenzar desde el primer minuto, y Juan Portillo dejaría la defensa para armar un doble cinco con Enzo Pérez. También se tiene que sumar a Kevin Castaño y la duda que puede sorprender es si hay un quinto volante o una pareja de delanteros. Es que Juan Fernando Quintero compite con Facundo Colidio por meterse dentro de la formación. El atacante no viene de realizar un gran partido frente a Atlético Tucumán y el colombiano dispone de un crecimiento ascendente en sus últimas presentaciones.

Por otro lado, Miguel Borja se encuentra totalmente descartado y comenzará desde el banco de suplentes. Su rendimiento es tan bajo que en el último partido que disputó no contó con disparos al arco. Algo que es extremadamente negativo para un jugador que debe cumplir con la función de marcar goles. Un elemento más que necesario para que River pueda superar a Palmeiras y así avanzar a la semifinal de la Copa Libertadores. Mientras que Bautista Dadín quedó desafectado y sumó minutos en el encuentro de Reserva frente a Rosario Central en la tarde del martes.

El probable once de River

Pasando en limpio, el once de River para enfrentar a Palmeiras contaría con los siguientes jugadores: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero/Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero/Facundo Colidio; y Maxi Salas.

¿Qué resultado le conviene a River?

Lo primero a señalar es que la regla del gol de visitante no se encuentra activa y esto genera que deba imponerse en el marcador por una diferencia de dos goles pero sin que le marquen. Además, si el resultado global culmina en un empate, el clasificado a la semifinal de la Copa Libertadores se va a definir por medio de disparos desde el punto penal. Una instancia que presenta a Franco Armani casi como un experto, debido a sus últimas actuaciones frente a Libertad de Paraguay y Unión de Santa Fe.