Fin de ciclo: Lanzini se fue de River y continuará en otro club argentino

Este lunes se cerró su salida y fin de ciclo en River

A pesar de que el mercado de pases del fútbol argentino se encuentra cerrado, algunos clubes cuentan con ventanas para realizar transferencias. Esto le permite a Manuel Lanzini ponerle punto final a su segunda etapa en River y cambiar de aires con el fin de recuperar su nivel. Aquel que lo llevó a destacar en la Premier League de Inglaterra.

Durante el fin de semana, se corrió el rumor de que Vélez estaba en tratativas para cerrar la incorporación del volante que se encuentra marginado. Mientras que en la mañana de este lunes se conoció que hay un acuerdo de palabra para realizar el traspaso. El jugador aceptó bajar de manera considerable sus pretensiones salariales, y los clubes ultiman detalles para cerrar un entendimiento de venta.

Lanzini fue presentado en agosto del 2023

Hay que recordar que Manuel Lanzini había sido marginado del plantel de River por decisión de Marcelo Gallardo después de ver su rendimiento en el primer semestre de la temporada. El volante venía de renovar en diciembre por un año con una fuerte rebaja salarial, y se generó una gran expectativa de que pudiera recuperar su nivel con una pretemporada. Nada de eso sucedió y fueron más las veces que estuvo en el banco que dentro del campo de juego.

Todavía se desconocen los detalles finales de la operación, pero se estima que Vélez va a realizar una resarcimiento para quedarse con la ficha del jugador. Esto es producto de que no puede incorporarse como préstamo, ya que le quedan cuatro meses de contrato y el reglamento no lo permite. Por otro lado, la AFA solo admite préstamos o ventas para incorporar con el mercado cerrado. Caso contrario le sucederá lo que pasó con Marcos Rojo en Racing, que está habilitado para jugar Copa Argentina y Copa Libertadores hasta diciembre.

¿Cómo le fue en su segundo ciclo?

A Manuel Lanzini lo presentaron en el mercado de pases invernal de la temporada 2023 y desde entonces recolectó 59 partidos con la camiseta de River. Tan solo fue titular en 24 presentaciones y se destaca que marcó dos goles. Uno a Boca para ganar el Superclásico de la Liga Profesional 2024 y el restante ante Independiente del Valle en la vigente Copa Libertadores.

¿Qué otros jugadores deben resolver su situación?

Con las salidas de Santiago Simón, Manuel Lanzini y Matías Rojas, que está a detalles de ser presentado en el Portland Timbers de la MLS, son dos los jugadores que se encuentran fuera de la consideración de Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico al momento de preparar los partidos que aparecen en el calendario.

Uno es Federico Gattoni que tiene asegurada su continuidad dentro del plantel hasta diciembre, debido a que se firmó un préstamo con el Sevilla de España de un año y medio de duración. Hace unas semanas, River hizo un intento de devolver la ficha del defensor pero recibió como respuesta el pago de una multa de un millón de euros. Por ende, se optó por conservarla y afrontar el gasto salarial.

Por otro lado, Matías Kranevitter está viviendo una situación bastante particular porque recibió una oferta de Unión de Santa Fe y de varios equipos pero todas fueron rechazadas. El principal motivo es la gran diferencia que hay entre lo que percibe de manera mensual y lo que le ofrecen, además de que los proyectos deportivos no son atractivos. Si no consigue nada, se quedará hasta fin de año sin jugar y luego obtendrá la libertad de acción.