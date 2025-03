En un partido parejo, River no se sacó ventajas con Riestra y ya piensa en la Copa Argentina

River no pudo seguir en la senda del triunfo y empató 0 a 0 con Deportivo Riestra por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura 2025. El Millonario, que venía de derrotar a Atlético Tucumán con gol de Colidio en el final del cotejo en el Monumental, no pudo sumar de a tres para no perderle pisada al líder Independiente, mientras que el local también necesitaba los puntos para mantenerse en la zona alta de la tabla.

Sin embargo, más allá de que ambos tuvieron claras situaciones para ponerse en ventaja, esto finalmente no sucedió y el encuentro culminó sin goles. Ahora, los de Marcelo Gallardo pensarán en el cruce por Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de marzo en Santiago del Estero. Por su parte, el dueño de casa en el Estadio Guillermo Laza se mantiene en puestos de clasificación y sueña con meterse en octavos.

El Millonario llegaba a este compromiso ubicado en la tercera posición de la Zona B con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y una sola derrota. El equipo de Marcelo Gallardo está firme en la pelea por los primeros puestos y quedó a dos puntos de Independiente, que se mantiene en la cima y tiene un partido menos ya que esta fecha jugará el clásico con Racing.

En su último partido, River logró imponerse por la mínima diferencia ante Atlético Tucumán en el Monumental con un tanto de Facundo Colidio. A pesar de lo ajustado del resultado, el rendimiento del equipo dejó conforme a Gallardo, quien destacó las numerosas situaciones de gol creadas durante el encuentro.

Para este compromiso, el Muñeco solo realizó una modificación respecto al once que venció a Atlético Tucumán: el regreso de Enzo Pérez, quien ya cumplió su fecha de suspensión tras la tarjeta roja que recibió ante Estudiantes de La Plata. El volante volvió a la titularidad en reemplazo de Matías Kranevitter. Cabe destacar que River tiene algunas bajas sensibles por lesiones musculares, como Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi, ambos desgarrados en la final de la Supercopa Internacional contra Talleres.

Por su parte, Deportivo Riestra se ubica en el quinto lugar de la tabla con 13 unidades, resultado de dos victorias, siete empates y una sola derrota. El equipo dirigido por Gustavo Benítez viene mostrando solidez, aunque le cuesta convertir las igualdades en triunfos, como lo evidencian sus seis empates en nueve fechas disputadas. En la jornada anterior, el Malevo igualó 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata en condición de visitante, sumando un punto valioso que le permite mantenerse en la zona de clasificación. Para recibir a River, Benítez mantuvo el esquema habitual,

En cuanto al historial entre ambos equipos, solo registran dos enfrentamientos previos con un triunfo para cada uno. La última vez que se midieron fue el 13 de junio del año pasado, cuando Deportivo Riestra, en ese entonces dirigido por Cristian "Ogro" Fabbiani, sorprendió y venció 2-0 a River con goles de Alan Barrionuevo y Nicolás Benegas. En el otro duelo, disputado por la Copa de la Liga 2024, el Millonario se impuso con claridad por 3-0.