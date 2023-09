El Pollo Vignolo dijo lo que todos piensan de la situación de Demichelis en River: "Dos cabezas"

El Pollo Vignolo liquidó a Martín Demichelis por otro flojo partido de River en la Copa de la Liga Profesional 2023. El conductor de Pasión por el Fútbol, por El Trece, dijo lo que todos piensan sobre el DT del "Millonario".

Sebastián "El Pollo" Vignolo liquidó a Martín Demichelis y dijo lo que todos piensan acerca del entrenador de River. El conductor de Pasión por el Fútbol (El Trece) le soltó la mano al director técnico del vigente campeón del fútbol argentino y lo atacó duramente tras el flojo empate por 1-1 frente a Banfield como visitante. En el marco de la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, el "Millonario" fue superado por el equipo de Julio César Falcioni durante gran parte del enfrentamiento.

Esta vez, el programa de televisión nocturno de los domingos fue conducido por Federico "Negro" Bulos, ya que el líder habitual del ciclo estuvo en una de las cabinas del estadio Florencio Sola del "Taladro". Sin embargo, en la apertura de la edición del domingo 24 de septiembre, Vignolo se hizo un tiempo para cuestionar duramente a "Micho".

El Pollo Vignolo le soltó la mano a Demichelis en El Trece: "Desfigurándolo"

En plena comunicación con Bulos a la distancia, el conductor habitual de Pasión por el Fútbol opinó desde el Florencio Sola: "Todavía aquí en la cancha de Banfield, después de una... iba a decir derrota. De un empate de River". Al mismo tiempo, el relator remarcó que "no jugó bien River, sobre todo en el segundo tiempo" y profundizó: "Algunos cambios de Demichelis, en lugar de potenciar al equipo, terminaron desmejorándolo, desfigurándolo". Además, aclaró que "si bien River en el primer tiempo no fue una maravilla, jugó mejor que en el segundo".

Incluso, el periodista recordó que "vuelve River a no ganar de visitante, partido siete en el que no puede llevarse los tres puntos" y especuló con que "es una incógnita qué puede ser River en la cancha de Boca... si bien son partidos distintos, la atmósfera de un Superclásico en la cancha de Boca siempre te exige y te motiva para otra cosa". El cordobés reiteró que "hoy River dejó una imagen pálida, diferente a la que muestra en el Monumental".

Con respecto al mediocre rendimiento de la "Banda", el "Pollo" Vignolo indicó que "este es un dilema: River tiene dos cabezas. Una de local y otra de visitante, así que será un tema para el trabajo de la semana, para que Demichelis encuentre los once titulares para jugar contra Boca". En esa línea, destacó que "hoy fue un paso atrás, parecido a los que viene dando cuando no está en su estadio". Además, repasó que "en la Copa Libertadores se quedó afuera por no lograr resultados de visitante, y en la Copa de la Liga le viene pasando lo mismo". "Para River, este empate es la sensación de que no está todo bien cuando le toca salir del Monumental", concluyó en el análisis.

El pronóstico del Pollo Vignolo para el Superclásico

A la hora de reflexionar con relación al choque en la Bombonera por la séptima jornada, el relator señaló que "Boca tiene un partido más importante que el clásico, que es Palmeiras" acerca de la semifinal de ida de la Libertadores. Al mismo tiempo, recalcó que "River tiene una semana larga para pensar en todo lo que pasó, en quiénes son los titulares, los que mejor están para jugar en la Bombonera". Y cerró: "La desventaja de River es que es de visitante, la ventaja es que Boca tiene un partido mucho más importante antes".

Cuándo juegan Boca vs. River en el Superclásico: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque entre los dos gigantes del fútbol argentino en la Bombonera será el domingo 1° de octubre de 2023 desde las 14 horas, sin el árbitro confirmado oficialmente todavía. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.