El hijo de Gallardo fue terminante sobre su futuro en River: "No venimos más"

Uno de los hijos de Marcelo Gallardo habló en los festejos del campeonato, puso en duda la continuidad de su padre en River y preocupó a los hinchas.

La familia Gallardo está de fiesta una vez más. River Plate se consagró con el último título local que le faltaba al "Muñeco" y luego del triunfo ante Racing por 4 a 0 en el Estadio Monumental los hijos del DT fueron protagonistas de los festejos. Uno de ellos fue Matías, quien actualmente se desempeña en la cuarta división del "Millonario" quien en medio de la celebración puso en duda la continuidad de su padre con una frase contundente.

Claro que ahora, todo está en manos del técnico más ganador de la historia del club y, como es habitual, lo comunicará una vez que culminen las competencias que tenga por delante. La incógnita en cada cierre de año es característica de su ciclo y tras este importante logro e inédito en su carrera no será la excepción. No dio muchas pistas con sus declaraciones luego del encuentro y en Núñez reina la incertidumbre.

En Líbero, de TyC Sports, entrevistaron al segundo hijo de Marcelo Gallardo quien aprovechó la celebración para sacarse fotos con todos. El periodista le consultó sobre esto y el joven contestó: "Nos sacamos fotos con todos para tener de recuerdo porque ya el año que viene no venimos más". Si bien su padre todavía no dijo nada al respecto, estas declaraciones lo condenan y estiran la agonía de miles de hinchas que esperan la decisión.

Sin embargo el mediocampista que juega en inferiores dejó con sus palabras una esperanza de que el "Muñeco" se quede un tiempo más dirigiendo: "Y, por mi que se quede para siempre pero él tiene que decidir", culminó. Se espera que la famosa conferencia del técnico para anunciar o no su continuidad llegue después de las elecciones del 4 de diciembre o del duelo de campeones ante Colón de Santa Fe el 18 del mencionado mes.

La frase de un exayudante de Gallardo por la que sufre River

Rodrigo Sbroglia, exayudante del "Muñeco", reveló en una entrevista con el medio Súper Deportivo lo que habló con él luego del torneo obtenido y preocupó a los hinchas. Entre 2014 y 2018 trabajaron juntos en el conjunto de Núñez y finalmente dejó el cuerpo técnico del club luego de tantas alegrías. Esta vez, lejos de la institución, se animó a dejar un mensaje al responsable del gran momento del "Millonario".

"Yo sé que vos me estás leyendo, y sé que me escuchás, es el momento de irse, Marce", lanzó en el ciclo radial emitido en Radio Villa Trinidad. Y agregó: "No porque haya ganado algo que no había ganado antes, sino porque es el momento de irse. Como hincha quisiera que se quede toda la vida, a mí los hinchas de los otros equipos me piden por favor que se vaya", aseguró.