El emotivo festejo de Marcelo Gallardo con sus hijos por el campeonato de River: "Se me eriza la piel"

River Plate venció a Racing 4 a 0 en el Monumental, se consagró campeón de la Liga Profesional y Marcelo Gallardo se emocionó hasta las lágrimas en los festejos.

Marcelo Gallardo es uno de los principales responsables de la Liga Profesional que obtuvo River Plate este jueves 25 de noviembre. El elenco "Millonario" venció 4 a 0 a Racing en el Estadio Monumental y coronó un muy buen torneo, aunque todavía resten tres fechas. El DT festejó como nunca este certamen obtenido y una de las imágenes más emotivas de la noche fue cuando se abrazó con sus hijos Matías, Santino y Benjamín en la cancha.

Sin embargo no estuvieron todos, ya que Nahuel Gallardo hoy juega en Colón de Santa Fe y Núñez le quedaba lejos. El lateral debutó en el primer equipo de la mano de su padre en 2017 y obtuvo cinco títulos, tras no encontrar regularidad continuó su carrera en otro club. En 2020 pasó a Defensa y Justicia, en donde ganó la Copa Sudamericana, y más tarde al "Sabalero".

Pero volviendo a los presentes, el técnico nunca soltó a Benjamín, el más pequeño de la dinastía que nació en 2019. Se vieron varias imágenes suyas cerca del trofeo y con un "Muñeco" muy emocionado. Matías -mediocampista- forma parte de la cuarta división del club mientras que Santino -delantero- juega en octava. Esto sería fundamental para la decisión que su padre tome sobre su continuidad al frente del equipo.

"En cada momento se me eriza la piel, es muy emocionante lo que se vive. Después de tanto tiempo de haber sufrido todo este momento de pandemia, reencontrarnos con todo el público nuestro, con un triunfo y un campeonato. Lo tienen merecido los hinchas por no haber podido acompañarnos desde acá adentro", sostuvo Gallardo luego de la consagración.

¿Sigue en el "Millonario"?

Como cada mes de diciembre desde su llegada al club a mediados de 2014, los fanáticos esperan ansiosos la conferencia de prensa del DT anunciando que seguirá un tiempo más. Luego del triunfo ante Racing y el certamen obtenido habló sobre este tema dejando un mensaje que no fue del todo claro. Igualmente, tampoco anunció su salida, lo que dejó tranquilos a los hinchas.

"A partir de ahora después de haber disfrutado el día de hoy voy a replantearme seriamente por todo lo que dije anteriormente. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con muchísima energía. Me merezco la posibilidad de replantearme que hacer. Lo voy a reflexionar", concluyó el "Muñeco" sobre su continuidad. Aún no se sabe si esperará o no hasta que pasen las elecciones del próximo 4 de diciembre para hacer el anuncio oficial.