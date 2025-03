El fuerte e inesperado revés de Gallardo en River con el colombiano Kevin Castaño

El primer fuerte revés de Gallardo en River con Kevin Castaño

Kevin Castaño es el flamante refuerzo de River Plate y Marcelo Gallardo ya tuvo su primer dolor de cabeza con el mencionado volante. El futbolista colombiano de 24 años es una de las nuevas figuras del club y se perdería uno de los próximos compromisos del equipo comandado por el "Muñeco". Por supuesto, además de un problema significa una preocupación para el experimentado DT en la previa del cruce contra Deportivo Riestra por el Torneo Apertura.

Sin embargo, la cuestión con el mediocampista con pasado en el Cruz Azul de México no tiene que ver con este enfrentamiento ante el "Malevo" de este sábado, sino con lo que será la presentación de los de Núñez en Copa Argentina. El encuentro correspondiente a los 32avos de final de dicho certamen se desarrollará el próximo miércoles 19 de marzo desde las 21.15 en Santiago del Estero y el jugador que recientemente arribó a la institución no estará presente. A su vez, no será el único ausente para dicho cotejo.

Revés para Gallardo con Kevin Castaño en River

Lo cierto es que Kevin Castaño integra la lista de convocados de la Selección de Colombia presentada por el técnico argentino Néstor Lorenzo para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El conjunto "Cafetero" se verá las caras con Brasil en condición de visitante el 20 de marzo y cinco días más tarde será local ante Paraguay. Esta medida impedirá que el volante juegue contra Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina y no hay fecha definida para su debut, aunque existe la chance de que aparezca entre los citados de Gallardo para jugar vs. Riestra.

Kevin Castaño se sumó como refuerzo de River Plate

Quién es Kevin Castaño y cómo juega el último refuerzo de River en este mercado de pases

Castaño nació el 29 de septiembre del 2000 en Itagüí, un municipio conurbado con la ciudad de Medellín. Hizo inferiores en Águilas Doradas, club al que llegó cuando tenía 12 años y con el que hizo su debut como profesional a los 18 en la temporada 2020. Tras tres temporadas y más de 80 partidos en los que se erigió como figura del equipo, el Cruz Azul de México lo compró por cuatro millones de dólares.

Una sola campaña le llevó al volante central para demostrar su gran nivel: en 2023, Néstor Lorenzo lo convocó por primera vez a la Selección de Colombia y apenas un año después llegó al Krasnodar ruso por más de siete millones de dólares. Fue parte del plantel subcampeón de la Copa América 2024 con los 'Cafeteros' y, en la actualidad, es una fija en las convocatorias para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Gracias a su capacidad a la hora de crear juego y su despliegue para ayudar a la última línea defensiva, su estilo de juego puede ser la clave para resolver las falencias que tiene actualmente el equipo. Si bien ocupa el rol de volante central, el antioqueño también se destaca por poder filtrar buenos pases a la espalda de las defensas rivales. En River, puede ser un buen complemento en el mediocampo para la jerarquía y experiencia de Enzo Pérez.