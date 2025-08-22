El emocionante llanto de Franco Armani tras salvar a River y a Gallardo en la Copa Libertadores

Franco Armani fue la gran figura de la noche y salvó a River Plate de un gran papelón: el arquero atajó dos penales clave para en la tanda ante Libertad de Paraguay y aseguró la clasificación del equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Una vez consumada la victoria, el 'Pulpo' rompió en llanto de la emoción al abrazarse con Enzo Pérez y el resto de sus compañeros. El 'Millonario' se metió entre los ocho mejores del certamen continental y enfrentará a Palmeiras en la próxima instancia.
El cuadro de Núñez protagonizó un partido muy peleado y tuvo la victoria después de haber jugado muy mal. A pesar de que comenzó ganando a los 29 minutos del primer tiempo con gol de Sebastián Driussi, el tanto de Robert Rojas sobre el final del primer tiempo llevó el duelo a los penales, en los que el conjunto paraguayo logró el empate y llegó a los penales en los que, finalmente, Franco Armani fue la gran figura.
En los primeros 45 minutos, River mostró destellos de buen juego aunque sufrió mucha en la faceta defensiva; la anotación de Rojas llegó desde un córner en contra prácticamente sin oposición de la marca. La tarjeta roja que le mostraron al volante con pasado en Banfield y el insólito cambio del 'Muñeco' al reemplazar a Juanfer Quintero dejó al equipo sin ideas, no sólo por la desventaja numérica sino también por la falta de ideas para generar juego. Sobre el final, el local sufrió y estuvo al borde de que le conviertan el segundo gol en varias ocasiones.
Cómo fueron los penales de River vs. Libertad
- 1-0 | Nacho Fernández le pegó fuerte cruzado para River.
- 1-0 | Pegó en el palo. Recalde pateó cruzado y erró Libertad.
- 2-0 | Miguel Borja pateó alto y metió el gol para el Millonario.
- 2-1 | Gol de Libertad. Viera pateó fuerte al medio y anotó para el equipo paraguayo.
- 2-1 | Erró Acuña para River. Pateó mal el neuquino.
- 2-1 | Caballero tiró afuera para Libertad. Erró y Armani se tiró bien.
- 3-1 | Martínez Quarta pateó fuerte y cruzado. Gana River por el momento.
- 3-1 | Atajó el 'Pulpo' Armani y River está entre los mejores ocho de la Copa Libertadores 2025.
Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
- Sao Paulo (Brasil) vs. LDU de Quito (Ecuador).
- Palmeiras (Brasil) vs. RIVER PLATE (Argentina).
- Vélez Sarsfield (Argentina) vs. Racing Club (Argentina).
- Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Flamengo (Brasil).
El fixture de River en el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina
- Fecha 6 - Torneo Clausura - Lanús vs. River - lunes 25 de agosto a las 21.15 en La Fortaleza.
- Octavos de final - Copa Argentina - River vs. Unión de Santa Fe - jueves 28 de agosto a las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas.
- Fecha 7 - Torneo Clausura - River vs. San Martín de San Juan - domingo 31 de agosto a las 19:15 horas en el Estadio Más Monumental.