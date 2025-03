El agente de Juanfer Quintero llenó de esperanza a los hinchas de River: "Oportunidad"

"Oportunidad": la frase sobre Juanfer Quintero que ilusionó a los hinchas de River

Juan Fernando Quintero atraviesa un buen presente con el América de Cali, equipo al que llegó en enero de este año luego de una dificultosa salida de Racing Club. 'Los Diablos Rojos' marchan terceros en el certamen doméstico y el pasado jueves clasificaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer en los penales a Junior de Barranquilla. Rodrigo Riep, representante del volante ofensivo de 32 años, contó en una entrevista para el programa "Sacá del medio" de Radio Continental (AM 590) que está muy contento en su nuevo club, aunque también dejó una frase que ilusionó a los hinchas de River Plate.

El agente de 'Juanfer' habló sobre la famosa cláusula "anti-River" que la "Academia" impuso para que la venta del oriundo de Medellín se concrete en este último mercado de pases. "Sí, todos los contratos tienen sus pro y sus contras", señaló. Después de varias semanas de negociaciones, la institución de Avellaneda aceptó la oferta de 2.3 millones de dólares del cuadro colombiano para quedarse con el mediocampista. Sin embargo, a pesar de comentar que el jugador está feliz actualmente, dejó abierta la puerta a un posible regreso al 'Millonario' en el futuro: "Juanfer está contento, está bien, le esta yendo muy bien en lo personal. Es una ilusión mutua. Hoy su presente es América y tiene que disfrutarlo pero tiene el espacio guardado por si se da la oportunidad", deslizó.

En Núñez, la esperanza de que "Juanfer" Quintero vuelva es grande, sobre todo después de las grandes actuaciones que protagonizó bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, quien buscó ficharlo nuevamente para este 2025. Su noche consagratoria fue la final de la Copa Libertadores 2018, en la que River venció a su clásico Boca Juniors por 3 a 1 en el Estadio Santiago Bernabéu para obtener su cuarto trofeo continental a nivel clubes en su historia.

El representante de Juanfer Quintero defendió a Gallardo: "La memoria es corta"

En la misma entrevista, Riep habló sobre la actualidad del River del "Muñeco" y defendió al entrenador: "No le está pasando nada a Gallardo, a veces los jugadores toman decisiones que no son las ideales o no están en su mejor momento, o no se definen partidos cuando se tienen que definir". "La memoria es corta y en el hincha del futbol más. Aparecen comentarios de personas que están esperando alguna cosita para sacar la cabeza del balde y decir boludeces. Más allá de que es mi amigo, estamos hablando de un tipo que ganó 14 campeonatos, ganó finales, ganó cosas internacionales… El club es un antes y después de él", sentenció.

Juanfer fue presentado oficialmente en América de Cali el 30 de enero de 2025, luego de una dificultosa salida de Racing.

Cómo es la cláusula "anti-River" de Juanfer Quintero en América de Cali

La presentación del mediocampista ofensivo en 'Los Diablos Rojos' en enero de este año se demoró por algunos requisitos que la dirigencia presidida por Diego Milito solicitó para cerrar su pase. Así lo expresó Tulio Gómez, mandamás del conjunto colombiano: "Racing ha impuesto muchos obstáculos para la firma. Ha sido bastante complejo en ese sentido. El retraso radica en la llegada de la transferencia".

Uno de esos pedidos es que Quintero no pueda ser traspasado nuevamente al fútbol argentino en el período que se extienda su contrato con su nuevo equipo. A pesar de las complicaciones, América aceptó las condiciones y la operación se destrabó finalmente: el crack fue anunciado oficialmente el 30 de enero

Los números de Juanfer Quintero en River