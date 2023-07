Demichelis reveló el calvario que le tocó vivir cuando jugaba en River

Martín Demichelis conmovió a todo River con el recuerdo de todas las tragedias familiares que le tocó vivir desde pequeño. El director técnico del único líder de la Liga Profesional 2023, de 42 años, habló sin filtro con relación a la pérdida de muchos seres queridos desde la infancia hasta la actualidad.

El entrenador se soltó en la entrevista con La Nación y se refirió no solamente al presente de su equipo en el fútbol argentino, sino también al ámbito extradeportivo. De hecho, el cordobés sufrió desde muy joven las muertes de sus padres, de su abuela que lo crió y del abuelo. Además, una persona borracha mató a su hermano mayor y el único representante que tuvo en su carrera profesional (Jorge Cyterszpiler) se suicidó.

Demichelis conmovió a River al recordar su historia de vida: "No veo mucho más allá del hoy"

En el diálogo con La Nación, al exdefensor de la Selección Argentina le preguntaron si le gusta planificar a largo plazo y respondió de manera contundente: “¿Proyectar? No, no... ¿Sabés por qué? Porque tenía muchos planes y me los arrebataron". Para explicar su personalidad en ese sentido, el exfutbolista repasó todas las pérdidas familiares que debió superar: "Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad, uno no se queda sin mamá".

Además, "Micho" rememoró cómo falleció su padre en 2013: "Después tenía tantos planes con mi papá, que era un gran amigo, y de repente en un accidente de tránsito, viniendo de Justiniano Posse a buscar al aeropuerto a mi hermana que regresaba de Europa porque había nacido mi hija Lola en 2013, encontró la muerte". El negocio en el que trabajaba su papá quebró, por lo que luego fue camionero y el DT lo veía apenas "cada tres o cuatro meses". Hasta que tuvo un accidente de tránsito: "Me lo trajeron incinerado en una bolsa de residuos", contó crudamente. Dos años antes, en 2011, murió en un accidente automovilístico Adrián de Vicente, el exmediocampista de Racing que era el padrino de su hijo mayor Bastian (14).

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también fallecieron otros familiares muy cercanos para él: "Mi abuela que nos crió se nos fue, mi abuelo accidentado. Un borracho que te mata a tu hermano mayor, mi único representante (Cyterszpiler) que se suicida…". Por esa razón que el cordobés se acostumbró "a no ver mucho más allá del hoy" y explicó: "Y mirá que vengo de la cultura alemana, que planifican todo a 20 años". "Yo pienso: '¡Puta, qué paciencia, qué bárbaro, y no se les inmuta un músculo!'. Pero ya no, no puedo planificar más allá del corto plazo, y a disfrutar del hoy”, sentenció el DT del "Millonario" que está a punto de ser campeón de la Liga.