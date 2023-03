Demichelis, aniquilado por Kudelka ante Pollo Vignolo en ESPN tras Lanús - River: "Este señor"

Frank Darío Kudelka le respondió a Martín Demichelis luego de que el DT de River se quejara de las malas condiciones en el estadio de Lanús y porque no lo saludó. La furiosa respuesta del DT del "Grana" en ESPN F90.

Frank Darío Kudelka destrozó a Martín Demichelis en ESPN F90, después de que el entrenador de River se quejara por "las malas condiciones" del estadio de Lanús en el partido por la sexta fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. El entrenador de 61 años apuntó directamente contra su colega, quien además lo acusó por no haberlo saludado en la previa al encuentro.

En la entrevista en el programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo, el DT del "Granate" le respondió duramente al ex Bayern Munich, que sostuvo que no tenían "ni aire acondicionado" en el vestuario visitante. Además del conductor, lo escucharon atentamente desde el estudio del canal Morena Beltrán, Federico "Negro" Bulos, Carlos "Cai" Aimar y Oscar Ruggeri, entre otros panelistas.

En la edición del lunes 6 de marzo de 2023, el estratega de Lanús comenzó a pura autocrítica: "Reconozco que ha sido un error no haber podido dosificar mi emoción. No está bien lo que hice, no corresponde". Con respecto a la polémica anulación del tanto de Cristian Lema que significaba el 1-1 parcial, se sinceró: "En relación a la jugada, tengo la tranquilidad de que no puedo opinar tanto en el momento justo porque estoy de lejos. Interpreto lo que sigo interpretando".

Acerca de la labor del árbitro principal, que invalidó la conquista luego de haber visto la acción en el VAR, el técnico manifestó: "Tuve una charla con Darío Herrera muy profunda, muy buena. Comparto en que es una jugada muy fina, muy difícil de decidir". "Considero que fue gol, pero no queda más que aceptarlo... No siento que nos hayan perjudicado, si sintiera eso es porque desconfiaría. Yo creo que a veces hay más o menos capacidad en una cuestión de decisión", amplió.

"Lo que más me mortificó fue la otra situación, cuando me expresé. Ahí es donde no veo igualdad en la toma de decisiones. Hay veces que se cobra y hay veces que no. No tendría la legitimidad para decir que para unos sí y otros no", aclaró igualmente el cordobés. Y resaltó que lo que "más ruido" le hace es que aquella maniobra "cambió el partido".

Sobre su diálogo permanente con el juez de campo, Kudelka contó: "Las explicaciones de Herrera no las comparto, pero debo aceptarlas. Tuvo mucho tiempo para tomar la decisión, le pregunté porque en las jugadas de offside el árbitro no va a ver el monitor, pero él me dice que como había muchas dudas debía hacerlo". "No encontré una explicación concreta y creo que Darío no las tenía tampoco", disparó ante "El Pollo" Vignolo en ESPN F90.

Kudelka atendió a Demichelis en la entrevista en ESPN F90.

Kudelka lapidó a Demichelis en ESPN: "No estuvo acorde"

En lo que pareció una ninguneada al técnico rival, el ex Huracán, Newell´s y Talleres de Córdoba manifestó: "No lo conozco al entrenador de River". Igualmente, reflexionó que "hay que estar en el lugar, este señor está dirigiendo en la Fórmula 1, por eso hay que tener cuidado con lo que se dice... Lo escucha tanta gente que hay que decir las cosas como son".

Con respecto a las protestas de "Micho" por las cuestiones extrafutbolísticas dentro del estadio, Frank aseveró que se trataron simplemente de excusas, ya que "es un mecanismo de defensa por cómo jugó River". "Vi el video de la conferencia en donde se dice que Lanús le apagó los aires como para ganar el partido, como que buscamos chicanas para ganar un partido... Nosotros tampoco teníamos aire, se cortó en todo el estadio", lo cruzó.

Kudelka mira a Demichelis tras la avivada con El Laucha Acosta.

Para justificar por qué no se dirigió hacia al DT adversario al inicio del encuentro como se suele hacer, Kudelka aclaró: "Siempre tengo la costumbre de saludar a los colegas, pero antes del partido no lo saludé porque no lo vi. Después del partido yo no estaba en la cancha porque me habían expulsado". "Cuando se producen los momentos feos, yo me entero en el vestuario y voy a buscarlo, pero él ya no estaba más", argumentó.

En esa dirección, el cordobés agregó que saludó al preparador físico, que habló con Leonardo Ponzio y que hasta le pidió disculpas por "cómo tuvieron que salir" de la cancha. "Me vino a la mente que estábamos a la misma distancia para saludarnos. Yo no lo saludé porque no lo vi", reiteró en el programa de televisión.

Muy picante, Frank comparó al ex Manchester City con Marcelo Gallardo al recordar que "su antecesor era un señor, lleno de títulos... Él acortaba las distancias para saludarlo, no se sentía en un trono". Incluso, apuntó: "Él venía a saludarnos a nosotros. Aquellos que nunca podremos dirigir a una institución como River entendemos a esa gente que logra un lugar de privilegio, en el cual hay que estar acorde. Y Demichelis no estuvo acorde", insistió. "Me duele muchísimo. A veces soy incorrecto, pero nunca dejo de saludar a nadie. No creo que nadie tenga un trono", remarcó.

Kudelka picanteó al River de Demichelis: "Defensivo"

Sobre el desarrollo del encuentro en La Fortaleza, que culminó 2-0 para la visita con las polémicas de por medio, el DT local consideró que "River fue un equipo defensivo y le dio sus réditos, hay que respetarlo". "Nosotros elaboramos una estrategia pensando en que nos iban a presionar alto, pero no fue así. Nos confundió. Queríamos ganarle la espalda a la presión de ellos y nos sorprendió. Los esperábamos más altos, en la búsqueda constante del gol", admitió finalmente.