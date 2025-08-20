Franco Armani junto a su esposa y su hijo Valentino.

Franco Armani es un arquero con una trayectoria enorme en el fútbol profesional. Nacido en la ciudad santafecina de Casilda, tuvo que pelearla desde muy joven en el Ascenso argentino. El reconocimiento tradaría en llegarle pero lo consiguió a base de esfuerzo y gran talento, con una indiscutible capacidad bajo los tres palos que le permitió conseguir grandes hazañas con sus grandes equipos.

Esto lo llevó a lograr un lugar muy importante en los dos clubes que marcaron más a fuego su carrera: Atlético Nacional de Colombia y River Plate. Con el primero consiguió ser campeón de la Copa Libertadores en el año 2016, con grandes actuaciones como en la serie de cuartos de final frente a Rosario Central. Y que decir de su presencia en el "Millonario", donde logró ganar el máximo certamen continental en el 2018.

Cuántos hijos tiene Franco Armani con Daniela Rendón

Franco Armani se sostiene en su familia como un pilar para su carrera.

En cuanto a su vida personal, Armani está en pareja con la colombiana Daniela Rendón. Juntos tienen un solo hijo llamado Valentino, de 4 años de edad. El nene nació el 16 de agosto de 2021. Por su parte, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 y Rendón se conocieron en 2011, cuando el futbolista atajaba en Atlético Nacional. Todo sucedió un fin de semana que Armani tenía libre y salió a cenar con amigos, y uno de ellos le presentó a la modelo. Ya en pareja, el 9 de julio de 2015 se casaron en Medellín.

En 2018 se mudó a Argentina con el jugador, cuando el mismo decidió jugar en River. Ella nació en 1986 en Antioquia y era modelo en su país, donde fue elegida Miss Sonrisa en 2006. Por su parte, estudió abogacía y en 2024 se recibió en Institiución Universitaria Visión de las Américas, en Medelín. Allí consiguió una meta muy importante para su carrera, mientras Armani la rompe en River.

El susto de Armani con su hijo

En 2024, la pareja vivió una angustiosa situación con su hijo, qe casi se ahoga y tuvo que ser internado. "Gracias a todos los que han estado pendiente de la salud de nuestro hijo, gracias a los que se han tomado el tiempo de venir, gracias a los que con sus mensajes nos dejan saber su cariño, gracias al Ángel que Dios nos envió para poder llegar al hospital, gracias a los médicos del club, gracias a los médicos de la clínica, Pero sin duda alguna, gracias Dios por guardar la vida de nuestro hijo", destacó agradecido el arquero en sus redes sociales.