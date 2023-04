Cuándo juega River vs. Independiente por la Liga Argentina 2023: fecha y hora del partido

River Plate e Independiente darán uno de los partidos mas atractivos de la fecha 13 de la liga argentina. Qué día juegan y cómo conseguir las entradas.

La fecha 13 de la liga argentina comenzará el próximo viernes en un campeonato que poco a poco va tomando calor en la lucha por el título. Uno de los grandes atractivos es el clásico entre River Plate e Independiente, que promete ser uno de los partidos de la fecha.

¿Cuándo juegan River e Independiente?

El partido por la fecha 13 de la liga argentina entre River e Independiente está previsto para jugarse el domingo 23 de abril a las 20:30hs en el Más Monumental. Todavía no se ha designado terna arbitral ni se confirmó el canal que televisará el partido. Tras el clásico ante Racing que culminó en empate, Independiente tendrá un nuevo desafío ante un conjunto millonario que de la mano de Demichelis marcha en perfecta forma en el campeonato local, tras su victoria ante Newell's que lo mantiene en la cima del torneo. Sin embargo, el equipo de Núñez tiene entre semana un duelo por Copa Libertadores ante Sporting Cristal, lo que puede llegar a obligar al técnico millonario a rotar algunos jugadores en alguno de los dos encuentros.

El historial de partidos

En el total de partidos disputados, que incluye la época amateur y profesional, se han enfrentado en 194 ocasiones, con un registro de 82 victorias para River, 58 para Independiente y 54 empates. La ventaja millonaria en este registro es de 24 partidos. En la era profesional, que es donde se han jugado la mayoría de los encuentros, se han enfrentado en 176 ocasiones, con un registro de 76 victorias para el conjunto de Núñez, 52 para Independiente y 48 empates

River vs Independiente: venta de entradas

Las entradas para el partido estarán disponibles para su compra a partir del martes a las 10 am para los socios de River Plate que no tienen Tu Lugar en el Monumental. Los miembros de Somos River podrán adquirir sus entradas a partir del miércoles a las 10 am. En caso de haber sobrantes, las entradas estarán disponibles para aquellos que no están asociados al club a partir del jueves a las 10 am.

Una vez que se haya completado la compra, el monto se cargará automáticamente en el Carnet Único, que permitirá el acceso al estadio sin necesidad de trámites adicionales. Si por algún motivo no se dispone del Carnet Único, se podrá ingresar al estadio con el DNI, siempre que se habilite esta opción en River ID. Los no socios que adquieran una entrada tendrán dos opciones: retirar su entrada personalmente en las boleterías del estadio o ingresar con el DNI y abonando un costo adicional. La opción de retiro personal estará disponible el viernes de 10 a 19 y el sábado de 10 a 14.