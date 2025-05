Chau River: quiénes son los futbolistas que Gallardo dejaría ir en este mercado de pases

River Plate comenzó a definir quiénes son los jugadores que dejarán el club tras la eliminación ante Platense, al no ser tenidos en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo.

La eliminación de River Plate ante Platense por penales en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 fue un duro golpe para el equipo que dirige técnicamente Marcelo Gallardo, que deberá rearmarse rápidamente para afrontar el Mundial de Clubes que se disputará en junio y la fase eliminatoria de la Copa Libertadores (certamen en el que ya obtuvo el pase a octavos de final). Si bien el foco está puesto en los futbolistas que pueden reforzar al plantel en el incipiente mercado de pases, también hay varios nombres en carpeta para dejar el 'Millonario' debido a falta de minutos o por malos rendimientos en estos últimos meses.

La dirigencia del club de Núñez ya sondeó a figuras de renombre como Ángel Correa y Alejo Véliz para sumarlos de cara al torneo que se jugará en Estados Unidos; incluso, se especuló con la llegada de Ángel Di María, quien quedó libre del Benfica, aunque los rumores fueron desmentidos por el secretario Stéfano Di Carlo. Ahora, luego de quedarse afuera en el ámbito local, también comenzó a planificar quiénes serán las primeras salidas para el segundo semestre del 2025.

Quiénes son los futbolistas de River que pueden irse en el próximo mercado de pases

Santiago Simón

Todo indica que el volante que debutó en el "Millonario" con el 'Muñeco', y tuvo su mejor nivel cuando compartía el verde césped con Julián Álvarez, se iría a finales de junio. El volante de 22 años, que estuvo en la órbita de la Selección Argentina, ya con Martín Demichelis a cargo perdió lugar -no sólo por su cambio de posición- y con el arribo de Gallardo (sumado a los refuerzos) fue relegado al banco de suplentes en varias oportunidades. Ahora, tiene dos posibles destinos para seguir su carrera.

El futuro del mediocampista aún no está del todo definido: sin embargo, en las últimas horas trascendió que podría seguir en el fútbol de México o llegar a la MLS de Estados Unidos. De esta manera, se daría el final de su primer ciclo en River después de estar lejos del nivel que mostró desde su debut en Primera División, también con Gallardo en el banco.

Federico Gattoni

El defensor central de 26 años surgido en San Lorenzo apenas disputó seis partidos con la camiseta del cuadro de Núñez, todos bajo la dirección técnica de Demichelis. Las llegadas de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella a principios del 2025 lo relegaron en la consideración de Gallardo, razón por la que no tuvo minutos en este último semestre. Debido a su falta de continuidad con el primer equipo, River no ejecutará la opción de compra y el ex 'Ciclón' regresará a Sevilla de España.

El defensor de 26 años volverá a Sevilla, luego de que el 'Millonario' decida no ejecutar la opción de compra; disputó solamente seis partidos.

Gonzalo Tapia

El delantero chileno, proveniente de Universidad Católica, fue una de las peores apuestas del 'Millonario' en el último mercado de pases. Con apenas 200 minutos desde comienzo de año, jugó apenas siete partidos con el equipo (la mayoría de ellos entrando como suplente) y, tras dos meses fuera de la convocatoria, regresó a la nómina este martes ante el 'Calamar' (no ingresó en el duelo). Su futuro puede estar en la MLS de Estados Unidos: el Charlotte FC expresó interés en contar con él.

Matías Kranevitter

Otro jugador prácticamente afuera de la consideración del entrenador: el tucumano de 32 años, que casi se va del club en enero, tiene luz verde para salir en la próxima ventana si llega alguna oferta por él. Una posibilidad es el Santos Laguna de la Liga MX, competición a la que regresaría tras su paso en el Monterrey entre 2019 y 2023.

