Brilló en River en los 90', tuvo un paso fugaz como DT en Argentina y dirigirá en Europa

La gloria de River que volverá a dirigir en Europa luego de tres años de tomarse un descanso.

Una de las figuras más carismáticas del fútbol argentino volverá al ruedo en un inesperado lugar del mundo. Se trata de Germán "Mono" Burgos, arquero emblema de River Plate en la década del 90', que regresará a la dirección técnica en Europa, luego de haber abandonado la profesión durante tres años.

Burgos, de 56 años, fue confirmado como segundo entrenador del Senior A de Nuevo Pinto CF de Madrid, club que se desempena en la Regional Preferente, la séptima categoría de importancia en el fútbol español. El exarquero, surgido en Ferrocarril Oeste, será ayudante de Álex Sánchez, ex-DT de la cantera del Atlético de Madrid, institución en la que se conocieron en el pasado.

“Germán el Mono Burgos será el segundo entrenador de nuestro Senior A para esta temporada. Es un honor contar con una persona con tanta experiencia dentro del campo como en los banquillos. ¡Vamos Nuevo Pinto!”, se lee en la presentación que realizó el club en sus redes sociales.

El "Mono", que estuvo 9 años como asistente de Diego "Cholo" Simeone (2011-2020), se había lanzado como entrenador principal en 2021 con Newell's Old Boys. Sin embargo, su experiencia en el club rosarino apenas duró unos meses por los malos resiltados: en 15 partidos dirigidos obtuvo 4 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

En febrero del 2022, el arquero figura en el título de River en la Copa Libertadores de 1996, arribó al Aris Salónica de Grecia para dar inicio a su primera chance en el fútbol europeo, pero el paso tampoco fue el imaginado. A pesar de haber obtenido 12 victorias en 18 partidos, la dirigencia decidió echarlo tras seis meses en el cargo debido a un mal arranque en la liga local.

El exarquero de la Selección Argentina (38 partidos) optó por un puesto sin tanta presión ni exposión mediática. El Nuevo Pinto CF, que fue fundado en 2023, "es un proyecto familiar que busca ofrecer un espacio de formación y valores deportivos en la ciudad", según se desprende en su página oficial.

Sin embargo, la institución madrileña ya tuvo buenos rendimientos pese a su corta vida: en la primera temporada que compitió obtuvo cinco títulos y siete ascensos, situación que llevó a la institución a llamar la atención a nivel regional. Ahora, con el arribo de Burgos, el club busca profundizar el proyecto y conseguir más ascensos sumando exjugadores con experiencia en el fútbol de elite.

Los números de "Mono" Burgos como entrenador

Partidos: 33

Victorias: 16

Empates: 8

Derrotas: 9

El sueño de Burgos con River

A comienzos del 2024, el exarquero que disputó el Mundia de Corea-Japón 2022, dejó en claro su sueño de dirigir al "Millonario". "River es mi casa, como el Atlético de Madrid, o sea, es algo que siempre está en la cabeza. Pero bueno, uno tiene que saber que son momentos y hay que demostrar que podés estar también ahí", expresó durante una entrevista con BolaVip. Y, al respecto, agregó: "En eso estoy, eso tengo en la cabeza. Agarrar un equipo y llevarlo a ser campeón, como si te toca a otro que tenés que salvarlo del descenso. Pero mucho más fácil es cuando el objetivo es salir a ganar. Hay veces que podés plasmar tus ideas y hay veces que no sale".

Para finalizar, Burgos, que ganó 9 títulos junto a Simeone, volvió a señalar la chance de llegar a River: "Siempre estoy pendiente de lo que pasa en mi casa. Después se dará o no según lo que haga uno como profesional. Por eso dije antes que uno tiene que demostrar. Eso es lo que lleva a los dirigentes a tomar decisiones".