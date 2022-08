Ricciardo dice que un año sabático podría ser una opción para 2023

Daniel Ricciardo dijo el jueves que podría tomarse un "año sabático" de la Fórmula 1 la próxima temporada "si tiene sentido" tras su ruptura con McLaren.

El australiano habló con periodistas antes del Gran Premio de Bélgica el jueves, después de que él y el equipo anunciaran su separación al final de la temporada.

"Si tiene sentido, sí", dijo el piloto de 33 años cuando se le preguntó si podría considerar un año fuera de la F1 si no llegaba la oportunidad adecuada. "(La F1) es lo único que me interesa. En esta etapa de mi carrera, la F1 es lo que me gusta y donde me veo".

"Sin embargo, digamos que las estrellas no se alinean y no tiene perfecto sentido el próximo año y si significa tomar ese tiempo libre para una especie de reinicio o reevaluación, si eso es lo correcto entonces lo haré".

Varios equipos aún no han confirmado sus alineaciones, incluyendo Alpine, propiedad de Renault, anterior empleador de Ricciardo.

Alpine quiere que el piloto reserva australiano Oscar Piastri sustituya al bicampeón del mundo Fernando Alonso, pero el joven de 21 años ha rechazado la oferta y se espera que se una a McLaren.

Si Alpine no acepta a Ricciardo, otra opción podría ser Haas, con motor Ferrari, y donde Mick Schumacher se quedará sin contrato a final de año.

Con información de Reuters