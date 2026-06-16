República Democrática del Congo no le tiene miedo a la Portugal de Ronaldo, dice DT

Conferencia de prensa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo asumirá riesgos, jugará sin miedo ‌e intentará tomar ‌desprevenida a la selección portuguesa en su debut en el Mundial, dijo el martes el seleccionador Sébastien Desabre.

El elenco africano está preparado para la presión de enfrentarse a un equipo liderado por ​Cristiano Ronaldo, de ⁠41 años, y tratará de aprovechar ‌el hecho de que los ⁠favoritos suelen jugar por ⁠debajo su nivel en los partidos inaugurales del Mundial, añadió.

"Lo que tenemos que hacer ⁠es gestionar la presión, la presión ​del primer partido", dijo Desabre ‌antes del primer choque ‌mundialista del equipo en más de ⁠cinco décadas. "Quiero que mi equipo juegue, así que asumiremos riesgos. Esos riesgos serán calculados".

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"No hay miedo ante estos grandes ​eventos", ‌señaló.

La RDC participó en el Mundial de 1974 bajo el nombre de Zaire, pero perdió los tres partidos que jugó, encajó 14 goles ⁠y no marcó ninguno.

Pero esta vez cuenta con una plantilla formada por jugadores que militan en ligas competitivas de Europa, con delanteros veloces capaces de poner en aprietos a Portugal, señaló Desabre. Un equipo en ‌plena forma, con todos los jugadores disponibles, aporta flexibilidad táctica, añadió, pensando también en los partidos ante Colombia y a Uzbekistán por el Grupo K.

Los hombres de Desabre ‌tuvieron una preparación para el torneo algo alterada debido al brote del virus del Ébola ‌en su ⁠país, pero, dado que la mayoría de los jugadores residen ​en Europa, los preparativos no se vieron tan afectados, explicó el DT.

Con información de Reuters