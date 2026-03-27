La selección de fútbol de Jamaica derrotó el jueves 1-0 a ‌Nueva Caledonia ‌en la semifinal del repechaje intercontinental, manteniendo vivas sus esperanzas de participar en una Copa del Mundo por primera vez desde 1998.

Jamaica se enfrentará a la República Democrática ​del Congo ⁠el martes por un puesto ‌en el Grupo K ⁠del Mundial junto a ⁠Colombia, Portugal y Uzbekistán, mientras que la búsqueda de Nueva Caledonia por ⁠su primera participación en la ​fase final llegó a ‌su fin.

En el partido ‌disputado en el estadio Akron ⁠de Guadalajara, en el occidente de México, Bailey Cadamarteri, de Jamaica, marcó el único gol en ​el ‌minuto 18, rematando a bocajarro después de que el portero de Nueva Caledonia rechazó un tiro libre de Ronaldo Webster ⁠hacia sus pies.

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Georges Gope-Fenepej tuvo una oportunidad de oro para empatar al comienzo de la segunda parte, pero no pudo conectar con un centro que iba directo a portería.

El portero ‌de Nueva Caledonia, Rocky Nyikeine, realizó una intervención crucial para detener la peligrosa internada de Webster dentro del área e impedir que Jamaica ‌ampliara su ventaja.

El público apoyó a Nueva Caledonia cuando presionaron en busca del ‌empate en ⁠los últimos minutos, pero no pudieron lograrlo y ​Jamaica selló la victoria.

Con información de Reuters