Jamaica gana a Nueva Caledonia y alcanza final de repechaje para Mundial

La selección de fútbol de Jamaica derrotó el jueves 1-0 a Nueva Caledonia en la semifinal del repechaje intercontinental, manteniendo vivas sus esperanzas de participar en una Copa del Mundo por primera vez desde 1998.
Jamaica se enfrentará a la República Democrática del Congo el martes por un puesto en el Grupo K del Mundial junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán, mientras que la búsqueda de Nueva Caledonia por su primera participación en la fase final llegó a su fin.
En el partido disputado en el estadio Akron de Guadalajara, en el occidente de México, Bailey Cadamarteri, de Jamaica, marcó el único gol en el minuto 18, rematando a bocajarro después de que el portero de Nueva Caledonia rechazó un tiro libre de Ronaldo Webster hacia sus pies.
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Georges Gope-Fenepej tuvo una oportunidad de oro para empatar al comienzo de la segunda parte, pero no pudo conectar con un centro que iba directo a portería.
El portero de Nueva Caledonia, Rocky Nyikeine, realizó una intervención crucial para detener la peligrosa internada de Webster dentro del área e impedir que Jamaica ampliara su ventaja.
El público apoyó a Nueva Caledonia cuando presionaron en busca del empate en los últimos minutos, pero no pudieron lograrlo y Jamaica selló la victoria.
Con información de Reuters