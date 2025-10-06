Jefe de Red Bull no se atribuye ningún mérito mientras Verstappen acorta la distancia en la F1

Foto del domingo del Red Bull de Max Verstappen saliendo de boxes durante el GP de Singapur de la F1

El jefe de Red Bull, Laurent Mekies, dijo que no tiene ningún mérito por la mejora del rendimiento del equipo de Fórmula Uno desde que sustituyó a Christian Horner en julio.

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, ha ganado dos veces desde la llegada de Mekies hace seis carreras y ha subido al podio en las últimas cuatro pruebas, terminando segundo en Singapur el fin de semana.

Antes de Zandvoort, una carrera en la que terminó segundo, Verstappen llevaba cuatro carreras sin subir al podio.

"Todavía es cero, chicos. Sigue siendo cero", dijo Mekies a periodistas en Singapur cuando se le preguntó cuánto crédito sentía que podía tomar por el cambio de rumbo. "La mejora en el rendimiento se debe básicamente al trabajo de todos intentando analizar las limitaciones del automóvil, carrera tras carrera".

Verstappen ha pasado de estar a 104 puntos del líder del Campeonato Pilotos, Oscar Piastri de McLaren, tras el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto, a quedar a 63 unidades del australiano tras la carrera del domingo.

A falta de seis grandes premios y tres carreras sprint los sábados, Verstappen sigue en la lucha por el título, aunque con escasas posibilidades.

McLaren retuvo su título de Constructores en Singapur y se espera que haga el doblete y ponga fin a la racha de Verstappen de cuatro coronas consecutivas de pilotos.

Con información de Reuters