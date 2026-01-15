EN VIVO
Real Sociedad vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

15 de enero, 2026 | 08.27

Por la fecha 20 de la Liga, Barcelona y Real Sociedad se enfrentan el domingo 18 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Barcelona

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de ganar en su encuentro anterior a Getafe con un marcador de 2-1. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció 3-1 a Atlético de Madrid en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 14 goles a favor y anotó 4 en contra.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 49 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (16 PG - 1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona4919161233
2
Real Madrid4519143224
3
Villarreal4118132320
4
Atlético de Madrid3819115317
11
Real Sociedad2119568-3
DataFactory

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Celta: 25 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Athletic Bilbao: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Real Oviedo: 25 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Elche: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
