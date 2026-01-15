Real Sociedad vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Por la fecha 20 de la Liga, Barcelona y Real Sociedad se enfrentan el domingo 18 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Barcelona

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de ganar en su encuentro anterior a Getafe con un marcador de 2-1. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció 3-1 a Atlético de Madrid en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 14 goles a favor y anotó 4 en contra.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 49 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (16 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 41 18 13 2 3 20 4 Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 17 11 Real Sociedad 21 19 5 6 8 -3

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 21: vs Celta: 25 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Athletic Bilbao: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 21: vs Real Oviedo: 25 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Elche: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

