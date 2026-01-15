Trump volvió a provocar tras atacar Venezuela: "Espectacular"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventuró que la asociación entre su país y Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, “será espectacular para todos”, luego de haber hablado telefónicamente con Delcy Rodríguez.

“Esta mañana tuve una muy buena llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos haciendo tremendos progresos mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse”, indicó Trump en un posteo en la red social Truth Social.

En ese sentido, remarcó que “esta asociación entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos” y remarcó que el país sudamericano “pronto será grande y próspero otra vez, quizá como nunca antes”.

Asimismo, el magnate confió: “Hablamos de muchos temas, incluido el petróleo, minerales, comercio y por supuesto, seguridad nacional”.