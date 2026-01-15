El ahora expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, permanece detenido desde el 3 de enero de 2026 en una operación militar de Estados Unidos que incluyó ataques en Caracas y otras zonas estratégicas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York, donde se encuentran bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El lunes 5 de enero ambos comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando interino. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó la captura y aseguró que Washington estaba preparado para una segunda ofensiva, aunque luego la canceló tras la liberación de presos políticos en Venezuela. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el proceso de excarcelaciones superó las 400 personas desde diciembre pasado, mientras que se produjo una movilización de transportistas a Caracas para pedir por la liberación del líder depuesto. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, miércoles 14 de enero, las últimas noticias.
Trump volvió a provocar tras atacar Venezuela: "Espectacular"
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, jueves 15 de enero, las últimas noticias.
Hace 1 hora
Trump anticipó que su asociación con Venezuela “será espectacular para todos”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventuró que la asociación entre su país y Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, “será espectacular para todos”, luego de haber hablado telefónicamente con Delcy Rodríguez.
“Esta mañana tuve una muy buena llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos haciendo tremendos progresos mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse”, indicó Trump en un posteo en la red social Truth Social.
En ese sentido, remarcó que “esta asociación entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos” y remarcó que el país sudamericano “pronto será grande y próspero otra vez, quizá como nunca antes”.
Asimismo, el magnate confió: “Hablamos de muchos temas, incluido el petróleo, minerales, comercio y por supuesto, seguridad nacional”.
Hace 2 horas
Trump y Machado se reunirán por primera vez en la Casa Blanca tras destitución de Maduro
FOTO DE ARCHIVO. La Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado habla durante una rueda de prensa en Oslo, Noruega
La líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunirá personalmente por primera vez con el presidente Donald Trump el jueves, días después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.
Hace 3 horas
El Senado de EEUU bloquea por poco el intento de frenar los poderes de guerra de Trump en Venezuela
FOTO DE ARCHIVO. Pájaros vuelan junto a la cúpula del edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., Estados Unidos
Los republicanos del Senado de Estados Unidos bloquearon este miércoles una resolución que habría prohibido al presidente Donald Trump nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso, después de que el mandatario republicano presionara a los miembros del partido que la habían apoyado.