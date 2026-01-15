Trump y Machado se reunirán por primera vez en la Casa Blanca tras destitución de Maduro

FOTO DE ARCHIVO. La Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado habla durante una rueda de prensa en Oslo, Noruega

‍La líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María ‍Corina Machado, se reunirá ⁠personalmente por primera vez con el presidente Donald Trump el jueves, días después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre por su lucha contra lo que el Comité Noruego del Nobel calificó de dictadura.

El día que recibió el premio fue la ‌última vez que habló con Trump, según ⁠declaró al programa "Hannity" de Fox ⁠News a principios de este mes.

Machado, considerada como la oponente más creíble que tuvo Maduro, abandonó Venezuela, ‍donde se había refugiado, para viajar a Noruega a recoger el premio. Declaró ⁠a Hannity que no había ‌regresado a su país, pero que planeaba hacerlo lo antes posible.

Machado, una ingeniera industrial de 58 años, se ocultó tras las elecciones de 2024, cuando las autoridades electorales aliadas de Maduro declararon ‌su ‌reelección en una votación considerada ampliamente fraudulenta.

Maduro se encuentra ahora en prisión en la ciudad de Nueva York, enfrentando cargos de narcotráfico —que él niega— después de que Estados Unidos ​lo capturara en una audaz redada militar el 3 de enero en Caracas.

Su exvicepresidenta Delcy Rodríguez se juramentó el 5 de enero como presidenta encargada y gobierna Venezuela bajo la supervisión de Estados Unidos.

Trump descartó la idea de trabajar con Machado, diciendo que "ella no tiene ‍el apoyo dentro o el respeto dentro del país", por lo que la reunión del jueves puede ser de vital importante para la opositora.

Trump dijo días atrás a Fox News que Venezuela tardará tiempo en ​llegar a un punto en el que pueda celebrar elecciones. "Tenemos que reconstruir el país. No podrían celebrar elecciones", dijo. "Ni ​siquiera sabrían cómo celebrar unas elecciones ahora mismo".

Venezuela, miembro de la OPEP, tiene las mayores ⁠reservas probadas de petróleo del mundo y su industria se ha convertido en punto central del Gobierno de Trump.

(Redacción de ReutersEditado en español por Javier Leira)