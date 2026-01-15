El Senado de EEUU bloquea por poco el intento de frenar los poderes de guerra de Trump en Venezuela

FOTO DE ARCHIVO. Pájaros vuelan junto a la cúpula del edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., Estados Unidos

Los republicanos del Senado de Estados Unidos bloquearon este miércoles una resolución que habría prohibido al presidente Donald Trump ‍nuevas acciones militares en ⁠Venezuela sin autorización del Congreso, después de que el mandatario republicano presionara a los miembros del partido que la habían apoyado.

La votación fue 51-50 a favor de una moción de orden republicana para desestimar la resolución de poderes de guerra, ya que sólo tres de los republicanos de Trump votaron con todos los demócratas a favor de seguir adelante y el vicepresidente J. D. Vance acudió al Capitolio para ‌deshacer el empate.

Los opositores habían argumentado que la ⁠resolución no debería avanzar porque Estados Unidos ⁠no tiene actualmente tropas sobre el terreno en Venezuela, después de que las fuerzas estadounidenses irrumpieran en Caracas el 3 de enero y capturaran ‍al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Actualmente no estamos llevando a cabo operaciones militares allí", dijo el líder de ⁠la mayoría republicana en el Senado, ‌John Thune, de Dakota del Sur, al inaugurar el Senado el miércoles. "Los demócratas están retomando este proyecto de ley porque su histeria anti-Trump no tiene límites".

El Gobierno de Trump argumenta que la captura de Maduro fue una operación judicial para llevarlo a ‌juicio en ‌Estados Unidos por cargos de drogas, no una operación militar.

Los partidarios de la resolución de poderes de guerra no estaban de acuerdo, señalando que una gran flotilla de buques estadounidenses está bloqueando Venezuela, y se ha pasado meses ​disparando contra barcos en el sur del Caribe y el Pacífico. Trump también ha amenazado con nuevas acciones militares.

"Un argumento de que la campaña en Venezuela no son hostilidades inminentes en el sentido de la resolución de poderes de guerra es una violación de cada significado razonable de ese término", dijo el senador demócrata Tim Kaine de Virginia, uno ‍de los principales patrocinadores de la resolución, en un discurso antes de la votación.

Las reñidas votaciones reflejaron la preocupación en el Congreso, incluso de algunos republicanos, por la política exterior de Trump y el creciente apoyo al argumento de que el Congreso, y no el presidente, ​debería tener el poder de enviar tropas estadounidenses a la guerra, como se detalla en la Constitución de Estados Unidos.

Trump ha dicho recientemente que ​Estados Unidos dirigirá Venezuela durante años, ha dicho a los iraníes que protestan contra su Gobierno que "la ayuda está en camino" ⁠y ha amenazado con una acción militar para tomar Groenlandia, territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.

Con información de Reuters