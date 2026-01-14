Senegal vs. Egipto por la Copa Africana: hora, TV en vivo y streaming online

Senegal y Egipto vuelven a verse las caras en la Copa Africana, en una semifinal que promete revivir la épica final de 2021. El equipo de Sadio Mané busca recuperar su trono continental tras vencer 1-0 a Malí en cuartos, mientras que el de Mohamed Salah llega entonado después de eliminar al vigente campeón Costa de Marfil por 3-2 en un partidazo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Senegal y Egipto, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Senegal y Egipto?

Senegal y Egipto se enfrentan este miércoles 14 de enero a las 14 horas de Argentina en el Estadio de Tánger, Marruecos. El partido será transmitido por Claro Sports a través de YouTube y definirá al primer finalista de la Copa Africana de Naciones.

Los Leones de la Teranga llegan con plena confianza tras alcanzar su tercera semifinal en las últimas cuatro ediciones del certamen. En cuartos de final superaron 1-0 a Malí con gol de Ilimane N'diaye en el minuto 27, partido donde su rival terminó con diez jugadores tras la expulsión de Yves Bissouma antes del descanso. Bajo la dirección técnica de Pape Thiaw, el equipo senegalés viene mostrando solidez defensiva y apareciendo en los momentos justos.

El conjunto de Senegal cuenta con figuras de peso en las principales ligas europeas. Sadio Mané es el referente de experiencia, mientras que Pape Matar Sarr (Tottenham), Iliman Ndiaye (Everton) e Ismaila Sarr (Crystal Palace) aportan juventud y desequilibrio. La solidez defensiva será clave para aspirar a la final, en un torneo donde el equipo viene mostrando un rendimiento parejo.

Del otro lado, Egipto llega entonado tras un partidazo en cuartos donde eliminó al campeón defensor Costa de Marfil por 3-2. Omar Marmoush abrió el marcador a los 4 minutos, Rami Rabia estiró la ventaja a los 32, y Mohamed Salah sentenció al 52. Pese a los descuentos de Costa de Marfil (Ahmed Fatouh en contra al 40' y Guéla Doué al 73'), los Faraones aguantaron la presión y aseguraron su lugar en semifinales.

Los dirigidos por Hossam Hassan sueñan con un título que se les resiste desde 2010, aunque son el máximo ganador histórico del certamen con siete coronas. El equipo egipcio tiene en Mohamed Salah y Omar Marmoush a dos de los goleadores más letales de la Premier League, como principales armas ofensivas. El técnico deberá evaluar si el defensor Mohamed Hamdy, quien arrastra una lesión de rodilla, podrá estar disponible para este crucial compromiso.

El historial entre estos equipos está parejo. En los últimos siete enfrentamientos desde 2005, ambos ganaron tres partidos y empataron uno. Sin embargo, el antecedente más recordado es la final de 2021, donde Senegal se coronó campeón tras vencer a Egipto en la tanda de penales. Este partido representa una oportunidad de revancha para los Faraones y de ratificación para los Leones de la Teranga.

Formaciones probables de Senegal y Egipto

Senegal: Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye; Ismaila Sarr, Ilimane N'diaye, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Mohamed Elneny, Hamza Alaa; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Trezeguet; Mostafa Mohamed. DT: Hossam Hassan.

Senegal mantendrá su esquema habitual con un 4-3-3 que prioriza el control del mediocampo y la velocidad por las bandas. Pape Thiaw no tiene lesionados confirmados para este partido, por lo que contará con toda su plantilla disponible. La clave estará en el equilibrio entre Pape Matar Sarr e Idrissa Gueye en la mitad de la cancha, mientras que Sadio Mané será la carta de experiencia en ataque junto a Ilimane N'diaye, autor del gol en cuartos.

Egipto plantará un 4-2-3-1 con Mohamed Salah como máximo referente ofensivo y Omar Marmoush jugando detrás del ariete. La gran duda pasa por Mohamed Hamdy, quien arrastra una lesión de rodilla y podría ser reemplazado en la línea defensiva. Hossam Hassan buscará mantener el equilibrio que le dio resultado ante Costa de Marfil, con una defensa sólida y salida rápida para aprovechar la velocidad de sus delanteros.

