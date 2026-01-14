Macron advierte de repercusiones sin precedentes si la soberanía de un aliado se ve afectada

Imagen de archivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa en el Palacio del Elíseo, París, Francia.

Si la soberanía de un país europeo y ‍aliado se ⁠viera afectada, los efectos en cadena no tendrían precedentes, dijo el miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una reunión de gabinete, en referencia a la presión del mandatario estadounidense, ‌Donald Trump, para tomar ⁠el control del ⁠territorio ártico.

"No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia", dijo Macron, citado por ‍la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon.

"Si ⁠la soberanía de un ‌país europeo y aliado se viera afectada, los efectos en cadena no tendrían precedentes. Francia sigue muy de ‌cerca ‌la situación y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, la presidenta ​de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que existe una sólida relación entre la Unión Europea y Groenlandia y que los groenlandeses pueden ‍contar con el apoyo del bloque.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con el vicepresidente de Estados ​Unidos, JD Vance, en la Casa Blanca más tarde en el ​día, tras semanas de amenazas de Trump a Groenlandia, territorio ⁠autónomo de Dinamarca.

Con información de Reuters