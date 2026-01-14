MasterChef Celebrity: qué pasó ayer martes 13 de enero y quiénes entraron al repechaje para volver

Se realizó el repechaje en MasterChef.

Luego de la reciente eliminación de Emilia Attias, MasterChef Celebrity dio inicio este martes 13 de enero a una de las etapas más esperadas del certamen: la semana de repechaje, una instancia clave que les da una nueva oportunidad a varios participantes para intentar regresar a la competencia y meterse en la fase final del programa culinario.

¿Quiénes estuvieron ayer en el repechaje?

Para esta etapa especial, la producción reunió a 10 participantes. Seis de ellos ya habían formado parte de la actual edición y fueron eliminados en distintas galas, mientras que los otros cuatro se sumaron especialmente para este repechaje, renovando por completo la dinámica del juego. Los famosos que integran esta instancia son Walas, Emilia Attias, Sofía Martínez, Julia Calvo, Luis Ventura, Esteban Mirol, Evelyn Botto, Rusherking, Ariel Puchetta, cantante de Ráfaga, y Esther Goris.

En el primer programa del repechaje, el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui determinó que el desafío se realizara cocinando en duplas. La conformación de las parejas quedó en manos de Walas, quien ganó un pequeño reto inicial que le otorgó ese beneficio. De esta manera, las duplas quedaron conformadas por Walas junto a Evelyn Botto; Emilia Attias con Sofía Martínez; Ariel Puchetta con Esther Goris; Julia Calvo junto a Luis Ventura; y Esteban Mirol con Rusherking.

¿Cómo funcionará el repechaje en MasterChef Celebrity?

Durante la emisión, tanto el jurado como Wanda Nara explicaron cómo funcionará esta semana decisiva. La modalidad será eliminatoria día a día: a medida que avance la semana, algunos participantes quedarán definitivamente fuera del certamen, mientras que otros continuarán en carrera con la ilusión de regresar a la competencia principal. Además, se aclaró que todavía no está definido cuántos lugares estarán disponibles para volver al programa, lo que aumenta la tensión entre los participantes.

Emilia Attías y Sofí Martínez subieron al balcón.

Tras la devolución de los jurados, se determinó que la dupla que mejor cocinó en la noche fue la integrada por Emilia Attias y Sofía Martínez. Gracias a su desempeño, ambas lograron subir al balcón y aseguraron su continuidad, por lo que no deberán competir en el próximo programa del repechaje. El resto de los participantes seguirá enfrentando nuevos desafíos con el objetivo de llegar con chances a la denominada “gala de regreso” y evitar la eliminación definitiva de MasterChef Celebrity.