MasterChef Celebrity Argentina 2025: quién se fue ayer lunes 12 de enero.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo ayer, lunes 12 de enero, su duodécima gala de eliminación, por lo concluyó el certamen para uno de los famosos participantes. Siete de ellos encendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para procurar que no sea la última vez que lo hacen, aunque eso le ocurrió a uno de ellos.

En este tipo de programas (que originalmente se emitían los domingos), uno de los jugadores deja las cocinas: aquel que el jurado (integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) señale que fue el peor plato de la noche. Luego de las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas, Álex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, "Momi" Giardina y Sofi Martínez (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono), ayer se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron ayer 12 de enero

Los siete cocineros que debieron afrontar ayer la gala de eliminación.

Luego de no haberse destacado con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, volvieron a cocinar La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Andy Chango, Emilia Attias y "Cachete" Sierra. También se sumó el "Turco" Hunsaín, que tuvo el peor desempeño en la gala de beneficios.

Para el desafío de ayer, los concursantes tuvieron que replicar una gran torta de chocolate, con tres capas de bizcochuelo y doble relleno: uno de ganache de chocolate y otro de dulce de leche con pasta de maní. Para ello tuvieron 70 minutos y les fue extendida la receta, aunque esto para algunos esto resultó insuficiente.

¿Quién fue el eliminado de ayer?

El mano a mano final por la permanencia fue entre el "Turco" Hunsaín, que fue el peor en la gala de beneficios y por eso terminó con el delantar negro; y Emilia Attias, que estuvo cerca de salvarse en la última gala de última chance. Finalmente, el jurado decidió que sea el exfutbolista quien siga en competición, dejando a la modelo sin delantal y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros.

Por consiguiente, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados, junto a todos aquellos que miraron desde el balcón: Maxi López (reemplazado por Yanina Latorre); el "Chino" Leunis; Susana Roccasalvo; Ian Lucas, La Reini y Evangelina Anderson.