Grilla Jesús María hoy: qué artistas cantan este miércoles 14 de enero en el festival

Este miércoles 14 de enero habrá otra noche de pura música en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Conocé cómo es la grilla de hoy, qué artistas van a cantar y cómo verlo en vivo online.
Jesús María 2026: quiénes cantan hoy en el festival
Este miércoles es la séptima noche del Festival Jesús María y el público podrá disfrutar de diferentes artistas destacados de la música popular argentina, desde íconos del folklore hasta de la cumbia. De acuerdo al cronograma oficial, hoy tocan:
- Luciano Pereyra
- La K'onga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Como todos los días, el festival comenzará a las 19 hs, pero las puertas abrirán a las 18 para ingreso del público al predio del Anfiteatro José Hernández. Quiénes no pudieron comprar sus entradas, tendrán la oportunidad de disfrutar de las presentaciones online.
A dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María
El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde casa o diferentes dispositivos móviles de la siguiente forma:
- Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).
- Ver en vivo desde la TV Pública
- Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro
- Canal 806 en Cablevisión
- Canal 121 en DirecTV
Cómo sigue el Jesús María 2026: la grilla completa del festival
Todavía le quedan muchas noches al evento cordobés para seguir disfrutando de la mejor música. En las siguientes jornadas van a cantar:
Jueves 15 de enero:
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero:
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero:
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero:
- Los Manseros Santiagueños
- Rally Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- DesaKta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre