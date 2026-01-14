Grilla Jesús María hoy: qué artistas cantan este miércoles 14 de enero en el festival

Este miércoles 14 de enero habrá otra noche de pura música en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Conocé cómo es la grilla de hoy, qué artistas van a cantar y cómo verlo en vivo online.

Jesús María 2026: quiénes cantan hoy en el festival

Este miércoles es la séptima noche del Festival Jesús María y el público podrá disfrutar de diferentes artistas destacados de la música popular argentina, desde íconos del folklore hasta de la cumbia. De acuerdo al cronograma oficial, hoy tocan:

Luciano Pereyra

La K'onga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Como todos los días, el festival comenzará a las 19 hs, pero las puertas abrirán a las 18 para ingreso del público al predio del Anfiteatro José Hernández. Quiénes no pudieron comprar sus entradas, tendrán la oportunidad de disfrutar de las presentaciones online.

A dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María

El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde casa o diferentes dispositivos móviles de la siguiente forma:

Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).

Ver en vivo desde la TV Pública

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

Canal 806 en Cablevisión

Canal 121 en DirecTV

Cómo sigue el Jesús María 2026: la grilla completa del festival

Todavía le quedan muchas noches al evento cordobés para seguir disfrutando de la mejor música. En las siguientes jornadas van a cantar:

Jueves 15 de enero:

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero:

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero: