Jesús María

Grilla Jesús María hoy: qué artistas cantan este miércoles 14 de enero en el festival

Este miércoles cantan grandes referentes del folklore y la cumbia argentina. Cómo es la programación de esta séptima noche del Jesús María. 

14 de enero, 2026 | 08.35

Este miércoles 14 de enero habrá otra noche de pura música en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Conocé cómo es la grilla de hoy, qué artistas van a cantar y cómo verlo en vivo online.

Jesús María 2026: quiénes cantan hoy en el festival

Este miércoles es la séptima noche del Festival Jesús María y el público podrá disfrutar de diferentes artistas destacados de la música popular argentina, desde íconos del folklore hasta de la cumbia. De acuerdo al cronograma oficial, hoy tocan: 

  • Luciano Pereyra
  • La K'onga
  • Nahuel Pennisi
  • Maggie Cullen
  • La Callejera

Este miércoles 14 de enero canata reconocidos artistas como Luciano Pereyra, La K'onga, Nahuel Pennisi y La Callejera

Como todos los días, el festival comenzará a las 19 hs, pero las puertas abrirán a las 18 para ingreso del público al predio del Anfiteatro José Hernández. Quiénes no pudieron comprar sus entradas, tendrán la oportunidad de disfrutar de las presentaciones online. 

A dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María

El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde casa o diferentes dispositivos móviles de la siguiente forma:

  • Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).
  • Ver en vivo desde la TV Pública
  • Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro
  • Canal 806 en Cablevisión
  • Canal 121 en DirecTV

Cómo sigue el Jesús María 2026: la grilla completa del festival

Todavía le quedan muchas noches al evento cordobés para seguir disfrutando de la mejor música. En las siguientes jornadas van a cantar:

Jueves 15 de enero:

  • Soledad
  • El Indio Lucio Rojas
  • Paquito Ocaño
  • Los Carabajal
  • Orellana Lucca
  • Chequelo

Viernes 16 de enero:

  • Chaqueño Palavecino
  • El Loco Amato
  • Las Voces de Orán
  • Cabales y Canto 4
  • Los Alonsitos
  • Loy Carrizo

Sábado 17 de enero:

  • Jorge Rojas
  • Ahyre
  • Cazzu
  • Ulises Bueno
  • Guitarreros
  • La Clave Trío 

Domingo 18 de enero:

  • Los Manseros Santiagueños
  • Rally Barrionuevo
  • Dúo Coplanacu
  • DesaKta2
  • Flor Paz
  • Simón Aguirre 
