¿A qué hora llueve? Alerta amarilla por calor y tormentas en CABA y el Conurbano para hoy martes 13 de enero

Alerta amarilla por el calor en CABA y el Conurbano: así estará el tiempo hoy martes 13

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este 13 de enero en Buenos Aires y alrededores. Para este martes rige una alerta amarilla por el calor: la temperatura se ubicará entre los 25 grados de mínima y los 33 grados de máxima. El cielo se encontrará parcialmente nublado y podrá haber tormentas aisladas durante la tarde.

El miércoles 14, de acuerdo al SMN, el cielo se encontrará parcialmente nublado durante todo el día y continuará el calor, ya que la temperatura comenzará en una mínima de 23 grados y se elevará hasta alcanzar una máxima de 33 grados.

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Por la tarde de este martes 13 de enero podría haber tormentas aisladas

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.