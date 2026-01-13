Por qué el régimen clerical iraní sigue en pie mientras arrecian las protestas

Concentración progubernamental en Teherán

A pesar de las protestas ‍nacionales en Irán y de años de presiones externas, aún no hay signos de fractura en la élite de seguridad de la República Islámica que puedan poner fin a uno de los regímenes más resistentes del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado en repetidas ocasiones con una acción militar ‍por la severa represión de Teherán contra las protestas, que siguen a ⁠una campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses el año pasado contra el programa nuclear iraní y funcionarios clave.

Pero a menos que los disturbios callejeros y la presión extranjera puedan provocar deserciones en la cúpula, el régimen, aunque debilitado, probablemente se mantendrá, dijeron a Reuters dos diplomáticos, dos fuentes gubernamentales en Oriente Medio y dos analistas.

Unas 2.000 personas han muerto en las protestas, según declaró a Reuters un funcionario iraní, que culpó a los "terroristas" de la muerte de civiles y personal de seguridad. Los grupos de derechos humanos habían contabilizado previamente alrededor de 600 muertos.

Según Vali Nasr, académico iraní-estadounidense experto en conflictos regionales y política exterior de Estados Unidos, la estructura de seguridad de Irán, basada en la Guardia Revolucionaria y las fuerzas paramilitares Basij, que suman cerca de un millón de efectivos, dificulta enormemente la coacción externa sin ruptura interna.

"Para que este tipo de cosas tengan éxito, hay que tener multitudes en las calles durante mucho más tiempo. Y tiene que haber una ruptura del Estado. Algunos segmentos del Estado, y en particular las fuerzas de seguridad, tienen que desertar", afirmó.

La misión de ‌Irán ante la ONU en Ginebra, el Departamento de Estado estadounidense y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios ⁠enviadas por correo electrónico fuera del horario de oficina.

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, de ⁠86 años, ha sobrevivido a varias oleadas de disturbios en el pasado. Este es el quinto levantamiento importante desde 2009, prueba de la resistencia y la cohesión del régimen, incluso cuando se enfrenta a una profunda crisis interna sin resolver, dijo Paul Salem, del Instituto de Oriente Medio.

Para que eso cambie, los manifestantes tendrían que generar el impulso ‍suficiente para superar las arraigadas ventajas del Estado: instituciones poderosas, un considerable electorado leal al régimen clerical y la escala geográfica y demográfica de un país de 90 millones de habitantes, dijo Alan Eyre, exdiplomático estadounidense y experto en Irán.

La supervivencia, sin embargo, no equivale a estabilidad, ⁠señalaron los analistas. La República Islámica se enfrenta a uno de sus retos ‌más graves desde 1979. Las sanciones han estrangulado la economía sin que haya un camino claro hacia la recuperación.

Desde el punto de vista estratégico, está sometida a la presión de Israel y Estados Unidos, su programa nuclear se ha degradado y sus grupos armados subsidiarios del "Eje de Resistencia" regional se han debilitado por las devastadoras pérdidas sufridas a manos de sus aliados en Líbano, Siria y Gaza.

Nasr dijo que, aunque no creía que la República Islámica hubiera llegado al "momento de la caída", se encontraba "ahora en una situación de gran dificultad para seguir adelante".

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en respuesta a la subida de los precios, antes de volverse directamente contra el gobierno clerical. ‌Desde el punto de vista ‌político, la violenta represión ha erosionado aún más lo que quedaba de la legitimidad del régimen.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, afirma haber verificado la muerte de 573 personas, 503 manifestantes y 69 miembros del personal de seguridad. Más de 10.000 personas han sido detenidas, según el grupo.

Irán no ha hecho público ningún balance oficial y Reuters no ha podido verificar las cifras de forma independiente.

TRUMP SOPESA OPCIONES

Lo que diferencia este momento y eleva las apuestas, según los analistas, son las advertencias explícitas de Trump de que la matanza de manifestantes podría desencadenar una intervención estadounidense.

Trump se ​reunirá con altos asesores el martes para discutir las opciones para Irán, dijo un funcionario estadounidense a Reuters el domingo. Irán dijo que mantiene abiertas las comunicaciones con Washington. Trump, que dice que podría reunirse con funcionarios iraníes, amenazó el lunes con imponer aranceles a los países que comercian con Irán. China es el principal socio comercial de Teherán.

En una llamada telefónica el sábado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, discutieron la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán, según una fuente israelí presente en la conversación.

El interés de Trump en las protestas, según los analistas, es probablemente táctico más que ideológico, dijo Salem. El objetivo podría ser la flexibilidad del régimen, debilitando al Estado lo suficiente como para extraer concesiones, tales como restricciones al programa nuclear de Teherán, dijo.

La Casa Blanca no respondió a una petición de comentarios sobre los objetivos de Trump en Irán.

La idea de un "modelo ‍Venezuela" tiene cada vez más atractivo en algunos círculos de Washington y Jerusalén, dijeron un diplomático y tres de los analistas. Contempla la destitución de la máxima autoridad de Irán al tiempo que señala al aparato estatal restante: permanezca en su lugar, siempre y cuando cooperen, dijeron.

Aplicada a Irán, sin embargo, choca con obstáculos formidables: un estado de seguridad atrincherado durante décadas, una profunda cohesión institucional y un país mucho más grande y complejo desde el punto de vista étnico.

Dos funcionarios regionales y dos de los analistas señalaron a Reuters que una acción militar extranjera podría fracturar Irán por motivos étnicos y sectarios, sobre todo en las regiones kurdas y suníes de Baluchistán, con un pasado de resistencia.

De momento, las limitaciones persisten. ​Los recursos militares de Estados Unidos se extienden a otros lugares, aunque los diplomáticos dijeron que los despliegues podrían cambiar rápidamente.

David Makovsky, del centro The Washington Institute, dijo que si Trump actúa, espera una acción rápida y de alto impacto en lugar de una campaña prolongada, en consonancia con la preferencia del presidente en conflictos recientes por una sola acción decisiva en lugar de ​desplegar tropas terrestres.

"Busca un gesto que pueda cambiar las reglas del juego, pero ¿cuál es?", dijo Makovsky.

Las opciones van desde la presión marítima sobre los envíos de petróleo iraní hasta ataques militares o cibernéticos selectivos, todos ellos con graves riesgos.

Algunas medidas, según todas las fuentes, podrían ir más allá de la fuerza, como restablecer el acceso ⁠a Internet a través de Starlink para ayudar a los manifestantes a comunicarse.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron a las preguntas de Reuters sobre qué medidas, si las hubiera, podría tomar Trump.

"Trump a veces utiliza las amenazas para retrasar las decisiones, a veces para disuadir a los adversarios, y a veces para señalar que realmente se está preparando para intervenir", dijo Makovsky en The Washington Institute. "Simplemente no sabemos aún cuál se aplica aquí".

