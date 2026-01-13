Desde San Lorenzo fulminaron a Romaña en plena negociación con River: "Circo"

Desde San Lorenzo fulminaron a Romaña en medio de las negociaciones con River

Jhohan Romaña sigue siendo protagonista de una de las novelas del verano del 2026 a pocas semanas del comienzo de la temporada en el fútbol argentino. Mientras se define si se calzará o no la camiseta de River Plate, entrena con San Lorenzo pero recibió varios palazos por parte de un dirigente del elenco de Boedo. El zaguero todavía no definió su futuro, pero un integrante del club no lo perdonó en una reunión de Comisión Directiva.

Quien apuntó contra el central colombiano de 27 años fue Ulises Morales, quien hoy se desempeña como vocal pero anteriormente cumplió la función de vicepresidente de la Asamblea de socios cuando Marcelo Moretti estaba a cargo. Con Sergio Costantino al frente de la institución, su rol cambió y ahora se expuso con una fuerte crítica al hombre buscado por Marcelo Gallardo para el "Millonario". Ante esta situación, quien también habló al respecto fue el mandamás, quien opinó sobre los dichos de su compañero.

Un dirigente de San Lorenzo fulminó a Romaña mientras lo busca River

El periodista Gian Pantano dio detalles de la reunión abierta de la Comisión Directiva llevada a cabo en el Polideportivo Roberto Pando y contó que Morales definió a Romaña como "un mal tipo" que "hizo todo lo posible para irse libre. Hace circo en la cancha". Por su parte, Costantino agregó: "Es la opinión personal de un miembro de Comisión Directiva". Luego de estas polémicas declaraciones, el defensor publicó una story en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó, ya que le respondió al directivo con la frase: "Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros".

Mientras tanto, River sigue en búsqueda del central en este mercado de pases y las ofertas presentadas hasta el momento son insuficientes para la actual dirigencia del "Ciclón". Hasta el momento, a pesar de las negociaciones de las últimas semanas no hay acuerdo para que Romaña se calce la "Banda" pero se espera que lleguen a buen puerto. Es que en Boedo también necesitan vender por un alto monto a sus figuras teniendo en cuenta las inhibiciones que tienen que levantar para poder incorporar.

La story de Jhohan Romaña en sus redes contra Ulises Morales y San Lorenzo

Las estadísticas de Romaña en San Lorenzo

Partidos jugados : 83.

: 83. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: 0.

El fixture de San Lorenzo para el Apertura y la Copa Sudamericana 2026