Bank of America aumenta sus beneficios gracias a la volatilidad de los mercados

La ilustración muestra el logotipo de Bank of America

Los ‍beneficios de Bank of America aumentaron, después de que sus operadores obtuvieron más ingresos por el aumento de la ‍actividad de los clientes ⁠en el cuarto trimestre debido a la mayor volatilidad de los mercados.

Las acciones del banco subían alrededor de un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El debilitamiento de la demanda de mano de obra en Estados Unidos, el estancamiento político y la preocupación por una posible burbuja bursátil impulsada por la inteligencia artificial ‌sacudieron los mercados bursátiles, lo que llevó ⁠a los inversores a reorganizar ⁠sus carteras, mientras que las especulaciones sobre los recortes de tipos de la Reserva Federal impulsaron aún más la ‍negociación.

Los ingresos por ventas e intermediación de Bank of America aumentaron un 10%, hasta 4.500 ⁠millones de dólares, en el ‌cuarto trimestre, en línea con las previsiones del consejero delegado, Brian Moynihan, del mes pasado.

"Con los consumidores y las empresas mostrándose resistentes, así como el entorno normativo y las políticas fiscales y comerciales cada ‌vez más ‌centradas, esperamos un mayor crecimiento económico en el próximo año", dijo Moynihan en un comunicado.

"Aunque persisten numerosos riesgos, somos optimistas respecto a la economía estadounidense en 2026".

Los resultados coronaron un año ​positivo para el banco. Sus acciones subieron más de un 25% en 2025, superando al índice más amplio S&P 500 , pero por detrás de sus competidores JP Morgan Chase y Wells Fargo .

JP Morgan anunció el martes un beneficio en el cuarto trimestre que superó las estimaciones de Wall Street, ayudado ‍por un mayor rendimiento de sus operadores.

La volatilidad de los mercados suele beneficiar a los bancos de inversión, en un momento en que sus mesas de negociación generan mayores ingresos por el aumento de la actividad de los ​clientes.

Bank of America registró un beneficio neto de 7.600 millones de dólares, o 98 centavos por acción, en los tres ​meses finalizados el 31 de diciembre, frente a los 6.800 millones de dólares, o 83 centavos por ⁠acción, del año anterior.

Con información de Reuters