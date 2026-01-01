Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

El cotejo entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, por la fecha 18 de la Liga, se jugará el próximo domingo 4 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Atlético de Madrid

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de un resultado igualado, 1-1, ante Levante. Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid viene de caer derrotado 1 a 3 ante Barcelona. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 8 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Atlético de Madrid quien ganó 4 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 17 puntos (4 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 37 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (11 PG - 4 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 4 Villarreal 35 16 11 2 3 16 16 Real Sociedad 17 17 4 5 8 -4

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Atlético de Madrid, según país