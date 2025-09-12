El próximo sábado 13 de septiembre, Real Sociedad y Real Madrid se medirán en un partido clave por la cuarta fecha de LaLiga. El encuentro se disputará en el Estadio de Anoeta y está programado para las 11:15 horas (ARG, URU), 10:15 en Chile y 09:15 en Perú, Ecuador y Colombia.

Para Real Madrid, este partido representa la oportunidad de mantener su invicto y seguir al mando de la tabla con puntaje ideal. Por su parte, Real Sociedad buscará recuperarse tras un arranque complicado, ya que todavía no logró ganar en la presente temporada.

En el equipo local sobresalen figuras como el japonés Takefusa Kubo, el portugués Gonçalo Guedes y el capitán Mikel Oyarzabal, quien también es el máximo goleador del conjunto. Mientras tanto, Real Madrid cuenta con grandes nombres como Kylian Mbappé, Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior y la joven promesa argentina Franco Mastantuono.

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 24 de mayo de 2025, cuando Real Madrid se impuso 2-0 en el Santiago Bernabeu gracias a un doblete de Mbappé, en la última fecha de la temporada pasada.

En cuanto a su desempeño actual, Real Sociedad viene de perder 1-0 ante Oviedo en el Estadio Carlos Tartiera, mientras que Real Madrid llega con confianza tras ganar sus tres primeros partidos, incluido el triunfo 2-1 frente a Mallorca en el Bernabeu, con goles de Arda Guller y Vinicius Junior.

Los aficionados de Sudamérica podrán seguir este esperado duelo en vivo a través del Plan Premium de Disney Plus, que tiene los derechos exclusivos para la región.

Este enfrentamiento promete ser un punto de inflexión para ambos equipos, con Real Madrid buscando continuar su dominio y Real Sociedad intentando cambiar la tendencia y sumar su primera victoria en la temporada.