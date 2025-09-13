Real Madrid vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Real Madrid recibe el próximo martes 16 de septiembre a Olympique de Marsella por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Santiago Bernabéu.

El historial de los últimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2009 - 2010, y Real Madrid fue el ganador por 1 a 3.





Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Kairat Almaty: 30 de septiembre - 13:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Juventus: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Liverpool: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Olympiacos: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester City: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Ajax: 30 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Sporting Lisboa: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Atalanta: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Newcastle United: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs U. Saint-Gilloise: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Real Madrid y Olympique de Marsella, según país