Real Madrid vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Por la fecha 5 de la Liga, Espanyol y Real Madrid se enfrentan el sábado 20 de septiembre desde las 11:15 (hora Argentina), en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Espanyol

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de ganar en su encuentro anterior a Real Sociedad con un marcador de 2-1. El equipo local no conoce la derrota en los últimos 3 encuentros de la temporada actual. En esos cotejos, cosechó 8 goles a favor y 2 en su propia valla.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol venció 3-2 a Mallorca en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 1, con 8 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Real Madrid cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias. Espanyol no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está puntero con 12 puntos (4 PG), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 4 Getafe 9 4 3 0 1 2 5 Athletic Bilbao 9 4 3 0 1 2

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Levante: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Valencia: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Girona: 26 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Betis: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Espanyol, según país