Real Madrid vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Por la fecha 5 de la Liga, Espanyol y Real Madrid se enfrentan el sábado 20 de septiembre desde las 11:15 (hora Argentina), en el estadio Santiago Bernabéu.
Así llegan Real Madrid y Espanyol
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid viene de ganar en su encuentro anterior a Real Sociedad con un marcador de 2-1. El equipo local no conoce la derrota en los últimos 3 encuentros de la temporada actual. En esos cotejos, cosechó 8 goles a favor y 2 en su propia valla.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol venció 3-2 a Mallorca en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 1, con 8 goles en el arco rival y 5 en su portería.
Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Real Madrid cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias. Espanyol no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.
En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está puntero con 12 puntos (4 PG), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|12
|4
|4
|0
|0
|6
|2
|Barcelona
|10
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|Espanyol
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|4
|Getafe
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|Athletic Bilbao
|9
|4
|3
|0
|1
|2
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 6: vs Levante: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 6: vs Valencia: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Girona: 26 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Betis: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Espanyol, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas