Real Madrid y Alavés se encuentran en la fecha 33

Real Madrid y Alavés se enfrentan mañana, a partir de las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Santiago Bernabéu. El partido corresponde a la fecha 33 de la Liga.

Así llegan Real Madrid y Alavés

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

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Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

En la jornada previa, Real Madrid igualó 1-1 el juego ante Girona. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 11 tantos en el rival.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Alavés logró empatar 3-3 ante Real Sociedad. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 12 goles y sus rivales lograron anotar 12 en su arco.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el segundo puesto con 70 puntos (22 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (8 PG - 9 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 4 Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 19 17 Alavés 33 31 8 9 14 -11

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Betis: 24 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Espanyol: 3 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Mallorca: 25 de abril - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Athletic Bilbao: 2 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Alavés, según país