Athletic Bilbao recibirá a Osasuna por la fecha 33

Athletic Bilbao y Osasuna se medirán mañana a las 14:00 (hora Argentina). El encuentro corresponde a la fecha 33 de la Liga y se disputará en la Catedral.

Así llegan Athletic Bilbao y Osasuna

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

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Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Villarreal. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Betis. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 7 goles y ha recibido 8 en contra.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 38 puntos (11 PG - 5 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (10 PG - 9 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 9 Osasuna 39 31 10 9 12 -1 12 Athletic Bilbao 38 31 11 5 15 -12

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Atlético de Madrid: 25 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Alavés: 2 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Sevilla: 26 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Barcelona: 2 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Osasuna, según país