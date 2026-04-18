Se enfrentan Mallorca y Valencia por la fecha 33

Por la fecha 33 de la Liga, Mallorca y Valencia se enfrentan mañana desde las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Valencia

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

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Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca ganó su último duelo ante Rayo Vallecano por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Elche. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 7 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 34 puntos (9 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (9 PG - 8 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 14 Valencia 35 31 9 8 14 -12 15 Mallorca 34 31 9 7 15 -9

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Alavés: 25 de abril - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Girona: 1 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Girona: 25 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Atlético de Madrid: 2 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Valencia, según país