Real Madrid vs Mallorca

Real Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

27 de agosto, 2025 | 09.31

El juego entre Real Madrid y Mallorca se disputará el próximo sábado 30 de agosto por la fecha 3 de la Liga, a partir de las 16:30 (hora Argentina) en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Mallorca

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Real Oviedo.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Celta..

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid lo ganó por 2 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Villarreal622007
2
Barcelona622004
3
Real Madrid622004
4
Getafe622003
16
Mallorca12011-3
DataFactory

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Espanyol: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Mallorca, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas
