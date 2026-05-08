Rayo Vallecano vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

El juego entre Rayo Vallecano y Girona se disputará el próximo lunes 11 de mayo por la fecha 35 de la Liga, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el Estadio de Vallecas.
Así llegan Rayo Vallecano y Girona
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
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Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano ganó por 2-0 el juego pasado ante Getafe. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona cayó 0 a 1 ante Mallorca. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano lo ganó por 1 a 3.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 42 puntos (10 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (9 PG - 11 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|88
|34
|29
|1
|4
|58
|2
|Real Madrid
|77
|34
|24
|5
|5
|39
|3
|Villarreal
|68
|34
|21
|5
|8
|25
|11
|Rayo Vallecano
|42
|34
|10
|12
|12
|-6
|16
|Girona
|38
|34
|9
|11
|14
|-15
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 36: vs Valencia: 14 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Villarreal: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Atlético de Madrid: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Girona, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas