Rayo Vallecano vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

El juego entre Rayo Vallecano y Girona se disputará el próximo lunes 11 de mayo por la fecha 35 de la Liga, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Girona

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

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Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano ganó por 2-0 el juego pasado ante Getafe. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 0 a 1 ante Mallorca. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano lo ganó por 1 a 3.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 42 puntos (10 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (9 PG - 11 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 11 Rayo Vallecano 42 34 10 12 12 -6 16 Girona 38 34 9 11 14 -15

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 36: vs Valencia: 14 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Villarreal: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Atlético de Madrid: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Girona, según país