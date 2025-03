Sufre Costas: las ocho bajas confirmadas de Racing para jugar vs. Huracán.

Racing recibirá a Huracán este sábado 8 de marzo en el Cilindro por la novena fecha del Torneo Apertura y Gustavo Costas sabe que no contará con ocho futbolistas para dicho compromiso. La "Academia", que viene de ser campeón de la Recopa Sudamericana contra Botafogo, no atraviesa su mejor momento en el campeonato y tiene que sumar de a tres para recuperarse. Sin embargo, el DT cuenta con un plantel diezmado y todavía no definió el 11 inicial.

Los de Avellaneda marchan décimos en la Zona A tras la derrota por 3 a 2 contra San Lorenzo y no pueden dejar más puntos en el camino si quieren seguir en la pelea. Una de las bajas más sensibles será la de Adrián "Maravilla" Martínez, goleador del equipo que recién volvería a principios de abril. A su vez, habrá seis ausencias más que también están en duda para jugar el clásico contra Independiente la semana próxima.

Sufre Gustavo Costas: las ocho bajas de Racing para enfrentar a Huracán

En principio, Gabriel Arias seguirá inactivo por un desgarro grado 2 en el pectíneo de la pierna izquierda y su lugar será ocupado por Facundo Cambeses, tal como sucedió contra el "Ciclón" en el Nuevo Gasómetro. En defensa es donde más mal la pasará la "Academia" ya que es donde tendrá más bajas. Es el caso de Agustín García Basso (fisura en el peroné) Gabriel Rojas (entorsis en la rodilla izquierda), Marco Di Cesare (desgarro en el aductor derecho) y Santiago Sosa (se recuperó de un esguince de rodilla pero se perdería el partido contra el "Globo".

En cuanto al mediocampo, Bruno Zuculini tampoco dirá presente por una lesión meniscal y será la única ausencia en dicho sector del campo de juego. Por otro lado, en ataque no estarán el mencionado Adrián "Maravilla" Martínez a raíz de un edema óseo y Luciano Vietto por una lesión muscular grado dos en el isquiotibial derecho. Cabe destacar que el clásico ante Independiente será el domingo 16 de marzo y varios de ellos están en duda para disputarlo.

Bruno Zuculini, una de las bajas de Racing para enfrentar a Huracán.

¿Cuándo juegan Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2025?

La "Academia" y el "Globo" se enfrentan este sábado 8 de marzo a las 19.15, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en el Estadio Presidente Perón con el arbitraje de Sebastián Nicolás Martínez. El partido será transmitido en vivo en la TV por la señal de ESPN Premium, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

Sorpresa: Racing no se rinde y va por el último refuerzo para Gustavo Costas

De acuerdo con los periodistas deportivos Tomás Dávila y César Luis Merlo, se reabrieron las negociaciones por el guaraní y el propio jugador presiona para irse del América después de cinco temporadas. De hecho, ambos aseguraron que el volante "está entusiasmado en venir" y que "esto se da ante la posible salida de Baltasar". Sin embargo, todavía no hay acuerdo por la transferencia ni por el contrato de "Balta" con Inter Miami, club en el que Sebastián Saja (hoy manager de la "Acadé") trabajó hasta diciembre del 2024.

Racing ya cuenta con la oferta formal de los estadounidenses por Rodríguez y negocia un préstamo con cargo hasta diciembre del 2025, con una obligación de compra a definir si disputa más del 66% de los partidos. De concretarse el traspaso del mediocampista argentino a Norteamérica, la "Academia" tendrá tiempo hasta el miércoles 12 de marzo para fichar a otro futbolista: el gran apuntado por estas horas es el "Cachorro" Sánchez.