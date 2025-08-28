Santos de Neymar acelera y busca quedarse con un jugador de Racing

Santos quiere llevarse a Di Césare

El mercado de pases en varias partes del planeta se encuentra abierto como es en el caso de Brasil y esto le permitió al Santos de Neymar realizar una importante oferta para quedarse con un jugador de Racing. Hay una reestructuración en el conjunto extranjero y esta podría comenzar de la mano del central argentino.

Lo primero a señalar es que se trata de un oferta oficial para comprar el 70% de la ficha de Marco Di Césare, que tendría la primera oportunidad de su carrera como profesional para sumar minutos en el exterior. Aunque antes debe darse un acuerdo en lo que respecta a lo económico. Se tiene conocimiento que la oferta fue de 4 millones de dólares limpios para la Academia. No fue rechazada, pero va a ser retocada.

"Fue pilar del equipo campeón de la Copa Sudamericana. Por lo que pude averiguar, la consideran un poco baja a la propuesta por una alternativa porque Franco Pardo es el titular en la zona. Al jugador le seduce y ya tuvo una charla con Gustavo Costas", expresó Tomás Dávila en ESPN F12. Los trascendidos señalan que el dinero debería elevarse a los 6 millones de dólares por el mismo porcentaje de la ficha.

Además, se debe considerar que Marco Di Césare también cuenta con la chance de marcharse a Europa, debido a que se encuentra en la mira del Cagliaria de Italia. En Racing la postura es la mencionada, el que primero pague el dinero que se pretende, se va a quedar con la ficha del defensor central. Caso contario, va a seguir entrenando con el plantel, ya que tiene un contrato vigente hasta diciembre del 2027.

De acuerdo con los rumores, el jugador está más que interesado en ser transferido a Brasil porque entiende que se trata de una oportunidad única para compartir vestuario con Neymar. Además, el entrenador es argentino, debido a que decidieron despedir a Cléber Xavier y contratar a Juan Pablo Vojvoda que se encontraba al mando del Fortaleza. Un técnico que viene de ganar cinco títulos regionales entre las temporadas 2021 y 2024.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Libertadores?

La agenda de la Copa Libertadores señalan que se encuentra definidos todos los equipos clasificados a los cuartos de final, a diferencia de lo que sucede en la Copa Sudamericana que se espera una resolución de lo sucedido en los incidentes entre Independiente y la Universidad de Chile. Los cruces se van a desarrollar de manera completa en septiembre, mientras que las semifinales quedaron reservadas para octubre.

San Pablo vs. Liga de Quito

Ida: 18 de septiembre en Ecuador

Vuelta: 25 de septiembre en Brasil

Palmeiras vs. River

Ida: 17 de septiembre en Argentina

Vuelta: 24 de septiembre en Brasil

Vélez vs. Racing

Ida: 16 de septiembre en Liniers

Vuelta: 23 de septiembre en Avellaneda

Estudiantes vs. Flamengo

Ida: 18 de septiembre en Brasil

Vuelta: 25 de septiembre en Argentina

Un detalle a considerar es cada una de las series de cuartos de final no cuentan con gol de visitante y en caso de que haya empate en los dos partidos se va a proceder a disparos desde el punto penal. Además, los equipos clasificados tienen permitido llevar a cabo tres cambios en relación con la lista presentada en octavos de final.