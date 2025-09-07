Racing vs. Real Madrid, el inesperado partido que se viene ya en 2025 en España

Racing vs. Real Madrid, el inesperado partido que se viene en 2025.

Racing enfrentará a Real Madrid en España de manera inesperada, en plena doble fecha FIFA en el noveno mes del 2025. El equipo de Avellaneda, presidido por Diego Milito, se instaló en las semifinales del Mundial de Clubes Sub 18 disputado en el mencionado país de Europa. En esa instancia, chocará nada menos que con el "Merengue" el lunes 8 de septiembre desde las 14 horas de Argentina. Este compromiso entre la "Academia" y la "Casa Blanca" podrá verse en vivo en la televisión a través del canal de cable ESPN. En cuanto al streaming online irá por Disney+, la plataforma paga propia de la misma señal.

Los juveniles albicelestes han demostrado un gran nivel a lo largo del certamen, ya que no estaban entre los favoritos en la previa pero ya están entre los cuatro mejores. En tanto, en la otra serie se enfrentarán Barcelona de España y Palmeiras de Brasil, apenas termine el choque entre Racing y Real Madrid. Ambos cotejos tendrán lugar en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, de Córdoba. El otro equipo argentino que participó fue River Plate, que fue eliminado precisamente por el elenco blanco por 2-0 en los cuartos de final en Sevilla.

El camino de Racing a la semifinal del Mundial de Clubes Sub 18

Sevilla (España) 1-2 Racing - Grupo A. Racing 1-0 Corinthians (Brasil) - Grupo A. Racing 4-1 Pogba Academy (Francia) - Grupo A. Betis (España) 4-5 Racing - Cuartos de final. Real Madrid (España) vs. Racing - Semifinales - Lunes 8 de septiembre del 2025 a las 14 horas de Argentina.

La clasificación y los resultados del Mundial de Clubes Sub 18

Fase de Grupos:

Grupo A:

Racing 9 puntos. Corinthians 6. Sevilla 3. Pogba Academy 0.

Grupo B:

River 7 puntos (+5 de diferencia de gol). Barcelona 7 (+2). Benfica (Portugal) 3. Como (Italia) 0.

Grupo C:

Palmeiras 9 puntos. Real Madrid 6. Betis 3. Córdoba 0.

Cuartos de final:

Betis 4-5 Racing.

Real Madrid 2-0 River.

Sevilla 1-2 Palmeiras.

Barcelona 2-2 (4-2) Corinthians.

Semifinales:

Real Madrid vs. Racing - Lunes 8 de septiembre a las 14 horas de Argentina.

- Lunes 8 de septiembre a las 14 horas de Argentina. Barcelona vs. Palmeiras, al término de Real Madrid vs. Racing.

