Racing vs Independiente Petrolero por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing buscará recuperarse de la dura derrota sufrida en el clásico de Avellaneda cuando debute en la Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero este martes en Sucre. El conjunto de Gustavo Costas llega golpeado tras caer 1-0 ante Independiente y deberá enfrentar el difícil desafío de jugar a 2.800 metros sobre el nivel del mar ante un rival boliviano que clasificó por primera vez en su historia a este torneo continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club e Independiente Petrolero, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club e Independiente Petrolero?

El partido entre Racing Club e Independiente Petrolero por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se jugará este martes 7 de abril, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio Olímpico Patria de Sucre, Bolivia. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será Augusto Menéndez.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso tras sufrir una dura derrota por 1-0 en el clásico ante Independiente, con gol de Ávalos en un partido poco jugado. El penal errado por Maravilla Martínez, quien picó el remate y mandó la pelota afuera del arco, junto a las dos jugadas claras que se perdió el equipo, dejaron la sensación de que con poco se podría haber ganado. Ahora, el debut en la Copa Sudamericana queda en un lugar complicado del calendario para la Academia.

La seguidilla de partidos que enfrentará Racing en los próximos días es exigente: primero este duelo ante Independiente Petrolero en la altura de Sucre, luego el choque ante River en el Cilindro por el torneo local, después Botafogo entre semana nuevamente por Copa Sudamericana, y finalmente Aldosivi el siguiente fin de semana. Esta sucesión de compromisos puede servir tanto como envión anímico si los resultados acompañan, como también convertirse en un punto crítico si las cosas no salen bien. Gustavo Costas deberá administrar cuidadosamente sus recursos para afrontar este calendario demandante.

Por su parte, Independiente Petrolero también viene de perder: cayó 3-0 ante Nacional Potosí en su estreno en la Liga boliviana y buscará recuperarse en la altura que caracteriza al Estadio Olímpico Patria. El equipo dirigido por el brasilero Thiago Leitao, quien se hizo cargo del plantel hace unas semanas y debutó recién la semana pasada en ese compromiso, intentará aprovechar el factor de la altitud para complicar a un Racing golpeado.

El logro de Independiente Petrolero de clasificar a la fase de grupos de la Sudamericana representa un hito histórico para la institución boliviana, que nunca antes había alcanzado esta instancia del torneo continental. Este debut ante un grande del fútbol sudamericano como Racing será una oportunidad única para el conjunto de Sucre de medirse ante rivales de jerarquía y demostrar que su clasificación no fue casualidad.

El factor de la altura, con los 2.800 metros sobre el nivel del mar que posee el Estadio Olímpico Patria, será un elemento clave en este encuentro. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria tras sus respectivas derrotas en los partidos previos, lo que promete un duelo intenso donde Racing deberá adaptarse rápidamente a las condiciones adversas de la altitud mientras busca iniciar con el pie derecho su camino en la Copa Sudamericana.

Formaciones probables de Independiente Petrolero y Racing Club

El técnico de Independiente Petrolero, Thiago Leitao, repetiría el mismo equipo que cayó 3-0 ante Nacional Potosí en su último partido, buscando darle estabilidad a un once inicial que afiance al equipo tras su reciente llegada al banquillo. El entrenador brasilero confía en mantener la base del plantel para generar automatismos y mejorar el rendimiento colectivo en este importante debut continental.

El esquema táctico del conjunto boliviano contemplaría tres volantes centrales, dos extremos que incluirían al experimentado brasilero Thomaz, y una referencia de área a decidir entre el colombiano Rodrigo Rivas y el ex Racing Jonatan Cristaldo. Esta última duda será una de las decisiones más importantes que deberá tomar Leitao de cara al partido, considerando que Cristaldo conoce bien el fútbol argentino por su paso por la Academia.

Por el lado de Racing Club, Gustavo Costas tiene varios dolores de cabeza a resolver. No es solo la secuela del clásico perdido con Independiente, sino también los pocos días de descanso y la seguidilla de partidos que siguen después. Con esto en mente, el entrenador daría descanso a algunos titulares y rotaría parte del equipo para preservar a sus jugadores clave. Además, Costas no podrá contar con Matko Miljevic, quien arrastra una sanción internacional de su etapa en Huracán y deberá cumplirla en este partido, lo que le quita una opción importante en el mediocampo.

En el arco seguiría Facundo Cambeses. La defensa cambiaría por completo, más allá de la variante obligada de Marcos Rojo, que no viajó para descansar tras el duelo con Independiente. El lateral derecho sería Gastón Martirena, la dupla central la conformarían Franco Pardo y Nazareno Colombo, mientras que Ignacio Rodríguez sería el lateral izquierdo. Los dos volantes centrales serían Bruno Zuculini y Alan Forneris, también dándole descanso a Santiago Sosa y Baltasar Rodríguez. Matías Zaracho sería el tercer volante, más adelantado, reemplazando a Adrián Fernández y buscando seguir sumando rodaje tras un año plagado de lesiones.

Los costados del ataque verían los ingresos del colombiano Duvan Vergara y el juvenil Gonzalo Sosa en reemplazo de Santiago Solari y Tomás Conechny. Por último, el delantero referente de área dependerá de cómo el entrenador vea a Maravilla Martínez: el delantero es el gran jugador que tiene Racing, pero el penal errado ante Independiente y la seguidilla de partidos podrían darle descanso. En ese caso, quien jugaría sería el chileno Damián Pizarro.

Probable formación de Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Saúl Torres, Luis Palma, Leonardo Montenegro, Francisco Rodríguez; Diego Navarro, Rudy Cardozo, Gustavo Cristaldo; Roberto Villavicencio, Thomaz, Rodrigo Rivas o Jonatan Cristaldo.

Probable formación de Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Matías Zaracho; Duvan Vergara, Gonzalo Sosa, Adrián Martínez o Damián Pizarro.

Independiente Petrolero vs Racing Club: Ficha técnica