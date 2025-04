Racing vs Colo-Colo por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing vs Colo-Colo por Copa Libertadores: cuándo juegan

Racing buscará seguir sumando en la Copa Libertadores 2025 cuando visite a Colo-Colo este martes en Santiago de Chile, por la tercera fecha del Grupo E. La Academia, que viene de ganar en el torneo local y suma tres puntos en el certamen internacional, intentará repetir la buena actuación que tuvo en su debut cuando goleó a Fortaleza en Brasil, luego del tropiezo en Avellaneda ante Bucaramanga. Enfrente estará un Cacique que disputará su primer partido de local en esta edición, ya que su encuentro ante los brasileños fue suspendido por serios incidentes.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Colo-Colo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Colo-Colo?

El partido entre Racing y Colo-Colo por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores se jugará este martes 22 de abril de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Monumental David Arellano de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El equipo de Avellaneda llega a este compromiso con la motivación a tope tras conseguir una importante victoria por 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Torneo Apertura, gracias al gol de Bruno Zuculini. Este resultado mantiene a la Academia en el quinto puesto del Grupo A, con buenas chances de clasificar a los octavos de final del certamen local.

En cuanto a la Copa Libertadores, Racing tuvo un inicio irregular. Comenzó con un contundente triunfo por 3-0 ante Fortaleza en Brasil, en una de las mejores actuaciones del equipo en lo que va del año. Sin embargo, en la segunda fecha sufrió un inesperado tropiezo como local ante Atlético Bucaramanga de Colombia, cayendo por 2-1 en Avellaneda. Estos resultados lo ubican con tres unidades en el Grupo E, por lo que una victoria en Chile sería clave para sus aspiraciones.

La Academia viajó a Santiago con algunas bajas importantes. El volante Juan Ignacio Nardoni, que venía recuperándose de un desgarro que sufrió a principios de abril en el partido ante Banfield, no está al 100% y Gustavo Costas decidió no incluirlo en la lista de convocados. También será baja Bruno Zuculini, quien a pesar de viajar con el plantel, no podrá jugar debido a una lesión muscular que sufrió en el último partido. Por el lado de las buenas noticias, Richard Sánchez integra la delegación y podría tener sus primeros minutos con la camiseta albiceleste.

Por su parte, Colo-Colo afrontará este partido en circunstancias especiales. El equipo chileno vio cancelado su primer cruce de local en la Copa Libertadores ante Fortaleza el pasado 10 de abril, cuando el partido fue suspendido a los 68 minutos debido a graves incidentes que lamentablemente dejaron como saldo dos hinchas fallecidos. Como consecuencia, la CONMEBOL decidió sancionar al club con algunos partidos sin público en Santiago, por lo que el duelo ante Racing se disputará en un Estadio Monumental vacío.

Los dirigidos por Jorge Almirón solo han podido disputar un encuentro en la actual edición de la Libertadores, donde obtuvieron un empate que les otorgó un punto en la tabla del Grupo E. Además, el Cacique ha tenido poca actividad competitiva en las últimas semanas, ya que también se suspendió el clásico que debían disputar ante Universidad de Chile. Para mantener el ritmo, el equipo jugó un amistoso a puertas cerradas ante Santiago Morning.

En cuanto al historial entre ambos equipos, hay que remontarse hasta el 17 de marzo de 1967 para encontrar el último enfrentamiento oficial. En aquella ocasión, por la Copa Libertadores de ese año que Racing terminaría ganando, la Academia se impuso por 2-0 en Avellaneda con goles de Humberto Maschio y Juan Carlos Cárdenas. Mas recientemente, jugaron un amistoso a inicios de este año, donde el conjunto albiceleste derrotó 3 a 0 al equipo chileno en el partido correspondiente a "la Noche Alba".

Formaciones probables de Colo-Colo y Racing

Gustavo Costas deberá realizar algunos cambios obligados en Racing para este compromiso. La baja de Bruno Zuculini en el mediocampo probablemente mueva a Santiago Sosa de la línea de tres defensores a la zona central del campo, lo que abriría la puerta a Nazareno Colombo para incorporarse a la defensa junto a Marco Di Cesare y Agustín García Basso.

Otra de las modificaciones respecto al partido ante Central Córdoba sería la vuelta de Gastón Martirena a la titularidad en el lateral derecho, luego de superar su lesión. Esto dejaría en el banco a Facundo Mura, quien venía cumpliendo en esa posición. El resto del equipo se mantendría con Gabriel Rojas por la izquierda, Agustín Almendra en el medio, y la dupla ofensiva conformada por Adrián Martínez y Maximiliano Salas, con Luciano Vietto como enlace.

Por el lado de Colo-Colo, la principal duda de Jorge Almirón está en el arco. Brayan Cortés, el habitual titular, sufrió un estado gripal en los últimos días y no ha podido entrenar con normalidad, dejando a Fernando de Paul trabajando con los titulares. Sin embargo, en el cuerpo técnico confían en que el "Indio" Cortés pueda recuperarse a tiempo para el duelo ante los argentinos.

Para el resto del equipo, Almirón planea repetir la fórmula utilizada ante Fortaleza, con una línea de tres defensores liderada por Emiliano Amor como líbero. En el mediocampo destaca la presencia de Arturo Vidal, mientras que la delantera estaría conformada por Salomón Rodríguez y Javier Correa. Este esquema deja en el banco a jugadores como Erick Wiemberg y Vicente Pizarro, quienes habitualmente eran titulares antes del cambio táctico implementado por el entrenador.

Probable formación de Colo-Colo: Brayan Cortés o Fernando de Paul; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Arturo Vidal, Lucas Cepeda, Claudio Aquino; Salomón Rodríguez, Javier Correa.

Probable formación de Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Luciano Vietto; Maximiliano Salas y Adrián Martínez.

Colo-Colo vs Racing: Ficha técnica